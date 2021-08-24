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「不會唱歌才是好醫生？」他酸李錫錕錯亂：你放心讓孩子上他的課？

▲▼ 第32屆金曲獎，最佳新人獎 ?te壞特 。（圖／記者李毓康攝）

▲第32屆金曲獎，最佳新人獎由「?te壞特」奪下。（圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

神祕女聲「？te壞特」拿下第32屆金曲獎最佳新人獎，她除了是歌手，還是一名已通過國考的準外科醫師，台大教授李錫錕（錕P）質疑「放心給她開刀嗎？」，遭到網友罵爆，球評石明謹也反酸「邏輯錯亂的教授，你放心讓孩子上他的課嗎？」

身兼歌手及醫師的？te壞特，因為先前在醫院擔任實習醫生，希望保有私下生活，向來都戴著墨鏡和帽子。不料，此身分卻遭到李錫錕質疑，認為「?te壞特的專業是醫生，她想轉入歌壇，當然OK。想要兼任醫生和歌星？我們社會將要損失一位可能卓越的醫生或歌星。」

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▲李錫錕不看好?te壞特。（圖／翻攝自Facebook／Whyte -?te壞特、李錫錕 POWER）

▲李錫錕質疑?te壞特「放心給她開刀嗎？」（圖／翻攝自Facebook／李錫錕 POWER）

對此，石明謹昨（23）日在臉書反酸，「會唱歌的醫生你不敢讓他開刀，難道不會唱歌的醫生你就覺得是好醫生？」不解，難道會下棋、畫畫、踢球的醫生，你敢讓他開刀嗎？到底會其他技藝跟會不會開刀有什麼關係？直言「邏輯錯亂的教授，你放心讓孩子上他的課嗎？」

貼文曝光後，不少網友笑回「多才的人處處皆是啊！比如說，跳水金牌選手也是编織達人啊！」、「醫師市長你敢讓他當市長嗎？」、「講這種話的教授才讓人擔心」、「不好好教書的人也是在當網紅」、「他以為這位醫師一邊開刀一邊唱歌哦」。

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