下暴雨怕愛車泡水！他鑽車底墊高「慘被活活壓死」隔天才被發現

▲鄭州男慘被自己愛車給壓死。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南21日至22日再次來襲強降雨，而且是河南北部自7月20日以來最強的一次降雨。為應對此次雨彈，不少河南群眾採用磚頭墊高汽車的方式，防止愛車泡水。其中，網傳鄭州一男子為防暴雨淹車，用千斤頂抬車時不幸發生意外，活活被壓死，遺體隔天才被發現。

據《紅星新聞》報導，網傳影片顯示，事發後社區內不少住戶在車輛附近圍觀，一名居民在影片中稱，「因預報有雨，怕車被雨淋了，墊高車了，自己給自己砸死了。」

事發社區位於鄭州市二七區，一名社區工作人員證實了事發經過，他表示，為防止轎車被浸泡，死者在20日晚上下樓去把車墊高，不料發生意外，直到第二天早上才被路過的鄰居發現後報警。

上述工作人員還稱，死者一人居住，今年59歲，事發後工作人員正在積極開展善後工作。另據一名知情人士透露，死者在防汛期間參與警務輔助工作。

有知情住戶透露，「一般都是用千斤頂先支起來一個輪胎，然後再在下面放磚塊往上面壘，但是他應該是用了兩個千斤頂，同時把車的兩個前輪給頂起來了。他鑽進去之後，千斤頂傾斜了，車就壓到了他的胸口。」

鄭州紅十字水上義務救援隊相關負責人提醒，不建議民眾自行用磚塊架高汽車的做法，操作不當極易引發事故，輕則車輛受損，重則造成人員傷亡。市民可將車停靠在地勢較高區域防汛，如確實必要架高汽車，也應在專業人士的指導或者輔助下進行操作。