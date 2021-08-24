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CNN：台灣「堅持清零」將被孤立！　曝蔡英文帶頭打高端2大原因

▲▼總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國產高端疫苗23日開打，引發外媒關注。《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，由於疫苗接種率低且難以自海外獲得疫苗的2大困境，高端疫苗成為台灣疫苗自給計畫核心，而總統蔡英文23日接種第一劑，公開展現對這種新疫苗的支持。

CNN報導，台灣高端疫苗生物製劑公司研發的新冠疫苗23日在全島推出。台灣當局7月批准這項藥物的緊急使用權，用於20歲以上族群，二劑間隔至少28天，而該疫苗尚未完成三期臨床試驗，也尚無有效數據。

高端海外發展經理唐克漢（Paul Torkehagen）5月曾向CNN說明，「通常二期試驗只做數百人，但是我們做了3800人」，以確保疫苗安全性與有效性。高端總經理陳燦堅則表示，試驗數據顯示，99.8%受試者在二劑接種後能形成對抗新冠病毒的抗體。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲ 高端疫苗效力受到質疑。（圖／記者李毓康攝）

台灣衛福部疾管署7月19日聲明指出，這種疫苗不會對健康造成任何嚴重影響。根據《路透社》，台灣向高端訂購500萬劑疫苗，已有逾70萬人預約接種。

蔡英文接種第一劑後在臉書上表示，接種後沒有任何疼痛症狀，並向為她注射的醫護人員表達感謝，「接種疫苗，能保護自己和家人，更能夠保護醫護人員」、「我們一起為提升台灣集體的防護力盡一份心力吧！」

CNN指出，台灣對大多數旅客關閉邊境，並採取嚴格措施控制本土疫情，遏制新冠肺炎的工作截至目前取得巨大成功，累計確診數不到1.6萬例，死亡個案828例，但一直苦於疫苗接種率低落，部分原因是難以自國際供應商手中取得疫苗。

《路透社》報導，台灣目前僅1000萬劑疫苗到位，7月又訂購3600萬劑莫德納疫苗。為使更多人接種第一劑，台灣延後第二劑接種，導致已完成二劑接種的人口目前不到5%。

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲ 民眾23日接種高端疫苗。（圖／高雄市政府提供）

根據台灣中央流行疫情指揮中心，台灣23日通報4起確診病例。當局周末宣布，將放寬防疫管制，允許更大規模集會，並開放室內遊樂場、K書中心。但指揮官陳時中表示，針對酒吧、夜店的管至少將持續至9月6日，有必要可能延長。

不過CNN警告，若繼續推行「清零」策略，台灣可能變得越來越孤立。而澳洲與紐西蘭都暗示，一旦疫苗接種率達到一定標準，可能放棄清零。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日表示，儘管封鎖措施「目前很有必要」，但若疫苗接種率達到70%至80%，也許就沒有必要，「這就是與新冠共存的意義。當我們快速開始開放，確診數可能會上升，這是無法避免的。」

正與Delta疫情對抗的紐西蘭目前實施全國封鎖，防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，高傳染性Delta變異株對於該國的未來計畫是個重要議題，「未來的某個時間點，我們將不得不更加開放。」

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