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「新訓好像去送死！」　何志偉爆3萬役男入伍只要量體溫不用快篩

▲▼民進黨立委何志偉揭露役男當兵前不需篩檢恐成防疫破口記者會 化名「周杰倫」即將入伍的役男出席 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉（右）舉行記者會砲轟國防部防疫無作為。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情警戒降級，內政部役政署8月起恢復辦理役男徵集入營。不過，民進黨立委何志偉19日舉行記者會爆料，國防部「不篩、不檢、不作為」，今年底前將有超過3萬名役男入伍，但竟然不需快篩、只要量體溫，恐釀防疫破口，「要去做新訓好像去送死一樣」，呼籲國防部落實快篩；國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉僅回應，國軍現採「精準篩檢」以保存醫療檢驗能量，未承諾落實篩檢。

何志偉今天舉行「磐石艦殷鑑不遠，國防部防疫破口再現」記者會，會中公布陳情民眾、周姓準役男致電戶籍地區公所兵役課的錄音檔案，兵役課人員回應民眾入營不需快篩，新兵只能自己去打疫苗，「集合的時候會幫你們量體溫，如果你體溫夠高就不能入營了。」

何志偉砲轟，今年底前會有超過3萬人入營新訓，其中8分之1是替代役，會到總統府、市政府、警察局、消防局甚至學校服務，休假時也會回到社區，但居然完全不用做快篩和核酸檢驗，「大官可以在營區做PCR，小兵卻只能有溫度計？」

何志偉說，去年4月才爆發國軍敦睦艦隊磐石艦集體染疫事件，國防部檢討報告直指是「事前規劃不足」導致防疫破口，而國軍《青年日報》今年5月才以美國為例，說明美國軍隊從部署前就要檢測再檢測，確保防疫做到滴水不露，「國防部要求阿兵哥看青年日報，自己做了什麼？」何況總統蔡英文今年5月才要求軍中防疫是重中之重，不要讓官兵有染疫風險。

周姓準役男會中表示，國防部防疫措施非常不完善，入營前只有量體溫，恐難測出無症狀感染者，希望國防部可以給予役男更安全的防疫保障，讓他們安全地完成訓練。

不過，陳怡蓉僅回應，各項防疫作為都是依據中央流行疫情指揮中心的防疫規定，後續會依照疫情狀況，配合做滾動式修正，在篩檢部分，目前是採取「精準篩檢」，因為這可以保存醫療檢驗能量、同時兼顧防疫效益，入營前役男會繳交健康聲明書，其中包括接觸史、旅遊史等資料，官兵如果有疑似症狀，就會啟動應變機制後送到國軍醫院，經衛生主管機關判定為確診個案後，再按照規定進行疫調清消，阻止疫情擴散。

何志偉進一步追問，根據他手中的資料，目前入伍的223梯逾8百人裡，有5人一整天都在不斷咳嗽，咳到同一梯進去的都很緊張，難道做快篩很難？國防部對於新兵入營還是堅持不管理、不作為嗎？

陳怡蓉回應，如果官兵有疑似症狀就會立即啟動應變措施，病毒也不會分官階大小，並強調會提供官兵最好的醫療服務，「快篩不難，但也是依照中央的指導」，在整體防疫和國防安全之下，沒有成本考量，未來會將委員的指導與內政部、衛福部研議，希望國軍的防疫不要出現破口，也請國人繼續支持國軍和國防。

▲▼民進黨立委何志偉揭露役男當兵前不需篩檢恐成防疫破口記者會 化名「周杰倫」即將入伍的役男出席 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉呼籲入伍新兵應全面快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

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