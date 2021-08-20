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Alan Walker演唱會爆退票1年拿不到錢　立委要文化部訂強制退款期限

▲▼民進黨立委何志偉召開「演唱會退票退一年，消費者權益誰來管」記者會 演唱會購票者劉先生 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉（右）舉行記者會為消費者發聲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國際知名DJ艾倫沃克（Alan Walker）原本預定去年4月來台演出，但因疫情爆發突喊卡。民進黨立委何志偉20日舉行記者會踢爆，有消費者申請退票1年還沒拿到退款，要求文化部針對強制退款期限訂定明確規範，杜絕不負責任的廠商。文化部代表當場允諾將進行研議。

何志偉今天舉行「演唱會退票退一年，消費者權益誰來管？」記者會，劉姓受害消費民眾表示，原本透過喜美電訊股份有限公司（Eaglelife）購買Alan Walker演唱會門票，後來因疫情關係，廠商告知歌迷延期舉辦，後續舉辦日期ㄧ改再改，於是歌迷向廠商表示要退票，但超過1年仍未取得退款，打電話到公司也都沒有任何回應。

▲▼Alan Walker、周興哲。（圖／記者張一中攝）

▲Alan Walker (中)。（資料照／ETtoday新聞雲）

何志偉說，歌迷對偶像的喜愛，不該成為不良商人欺負的對象，在Alan Walker演出計畫網頁早就已經沒有台灣場的時間，「消保官你有看到嗎？主辦單位不斷退消費者的票根但不退票款」，主管機關文化部與消保處應訂定強制退款期限、占比，捍衛消費者權益，杜絕不負責任的商人。

文化部影視及流行音樂發展司出席官員陳宜靜專門委員表示，Alan walker主辦單位並沒有遵守定型化契約，對於未履行契約的規定應由民眾向消保官提出申訴，並承諾將就退款期限規定進行研議。

行政院消費者保護處消保官王志宏回應，華時尚公司才是整場活動的執行公司，前後大約賣了3千多張的票，華時尚有退了大約270萬元，華時尚確實速度較慢，「消保處會要求華時尚務必確保權益，華時尚目前並沒有取消活動，如果確定要演出將會要求業者提供演出時間給消費者。」

▲▼民進黨立委何志偉召開「演唱會退票退一年，消費者權益誰來管」記者會 演唱會購票者劉先生 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

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