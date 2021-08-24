　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬瘟肉流入雲林！3店承認進貨、35店「早吃掉了」　縣長：怵目驚心

記者趙蔡州／綜合報導

從越南非法進口的非洲豬瘟肉品流竄全台，警方動員數千名警力追查肉品流向，發現全台共有1338個販售點。雲林縣警方23日會同衛生局人員，針對縣內38個販售點進行稽查，不過僅有3家坦承有購買，但不知道肉品是非法進口的，其餘35處大多表示已賣出去，時間已久應該也「吃掉了」。

雲林縣縣長張麗善表示，雲林縣是養豬大縣，因此她上任之後，對於非洲豬瘟相當重視，台灣經過20多年，好不容易撐過口蹄疫，不能再因非洲豬瘟，讓養豬農權益受損，這一次有非洲豬瘟陽性反應的食品流入台灣，雲林有38處販售點包含私人民宅、越南小吃攤、食品工廠等，情況令人怵目驚心。

▲▼越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲越南非法進口的非洲豬瘟肉品流竄全台。（圖／應變中心提供）

張麗善指出，從22日晚間至23日，雲林縣包含警察局、農業處、衛生局、環保局等多個單位共同組織並展開稽查行動，針對斗六、斗南、虎尾、台西、西螺等共38個販售點進行稽查，僅有3家坦承有購買，但不知道購買的肉品是不法食品，其餘35處大多表示已賣出去，時間已久應該也「吃掉了」，無法再往下查核。

她說，被稽查的業者或民眾，均稱完全不知情，如果知道是走私肉，也不會購買，所以最重要的，是要從源頭著手，呼籲政府要加強入境查驗、把整個門戶嚴格把關，縣內也會嚴格執行「廚餘禁止進入養豬場」的查緝，比對所有廚餘回收的平均量是否正常，全力防堵豬瘟。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
威力彩27億開在三峽！投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來
開出威力彩27億！投注站員工曝內幕　提供「神秘套餐」
三上悠亞生日宣布重大消息　老司機全瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為走私貓安樂死憤怒　外國人曝「台灣可悲情況」：人命不值錢

豬瘟肉流入雲林！3店承認進貨、35店「早吃掉了」　縣長：怵目驚心

家中驚見「神秘紅插座」！網一插瞬間困惑…台電出面揭密了

鄉民女神曝打高端「最多這種副作用」　一句吐槽：你們根本沒去打

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣：再匯1500元

開出威力彩27億　彩券行爽曝「招財寵物」：好運氣來了

威力彩2獎4注中「各分1670萬」！今彩539頭獎也開4注　獎落4縣市

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

郭台銘談「隔離初體驗」　曝光房間設施：視訊划船機就是不能缺

蔡英文接種高端！網抓「蘇貞昌、陳時中」同組護理師　台大回應了

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

點外送「湯裡竟有牙齒」女子嚇壞　店家澄清：骨頭熬湯100%是豬牙

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

為走私貓安樂死憤怒　外國人曝「台灣可悲情況」：人命不值錢

豬瘟肉流入雲林！3店承認進貨、35店「早吃掉了」　縣長：怵目驚心

家中驚見「神秘紅插座」！網一插瞬間困惑…台電出面揭密了

鄉民女神曝打高端「最多這種副作用」　一句吐槽：你們根本沒去打

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣：再匯1500元

開出威力彩27億　彩券行爽曝「招財寵物」：好運氣來了

威力彩2獎4注中「各分1670萬」！今彩539頭獎也開4注　獎落4縣市

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

郭台銘談「隔離初體驗」　曝光房間設施：視訊划船機就是不能缺

蔡英文接種高端！網抓「蘇貞昌、陳時中」同組護理師　台大回應了

為走私貓安樂死憤怒　外國人曝「台灣可悲情況」：人命不值錢

兒尋失蹤母！19年後找到了「就在腳底下」　他殺妻埋屍車禍慘死

豬瘟肉流入雲林！3店承認進貨、35店「早吃掉了」　縣長：怵目驚心

家中驚見「神秘紅插座」！網一插瞬間困惑…台電出面揭密了

21歲台中男商辦大樓搭電梯「上上下下」　2小時後墜樓身亡

從東奧看理財！　這兩種成選手隱形後盾

塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

白俄放任大量移民湧入　波蘭、立陶宛將建圍籬遏阻

6陸企在剛果涉「非法採金礦」！遭勒令暫停營業

鄉民女神曝打高端「最多這種副作用」　一句吐槽：你們根本沒去打

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

生活熱門新聞

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

威力彩明牌出爐　「這號碼」近9期連開6次

網抓「蔡英文、陳時中」同組護理師接種　台大回應了

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

開出威力彩27億　彩券行爽曝「招財寵物」

鄉民女神曝高端最多這種副作用　一句吐槽：根本沒打

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

郭台銘臉書談「隔離初體驗」

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

更多熱門

相關新聞

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

日前傳出新北市新莊區越籍母女涉嫌以貨物快遞方式，從越南進口數量不明的大批罹患非洲豬瘟的病死豬肉品及豬肉製品，疑似流入市面，引發各界關注。新北檢22日深夜認為2人有逃亡、串證之虞，因此漏夜偵訊後向法院聲請羈押，稍早已裁准2人羈押禁見。

防堵非洲豬瘟　台東縣連夜查緝再製品

防堵非洲豬瘟　台東縣連夜查緝再製品

彰化查獲20公斤越南豬肉半成品　

彰化查獲20公斤越南豬肉半成品　

10縣市查到疑似非洲豬瘟肉製品　12件送化驗

10縣市查到疑似非洲豬瘟肉製品　12件送化驗

追非洲豬瘟製品　雲林38零售點「都吃掉了」

追非洲豬瘟製品　雲林38零售點「都吃掉了」

關鍵字：

非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

威力彩27億　新北三峽一注獨得

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

快訊／台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

老司機瘋了！三上悠亞生日宣布重大消息

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

威力彩27億　投注站員工曝內幕

夜闖彰化廢棄中學中邪！網紅「靈動實測下場慘」

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面