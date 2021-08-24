豬瘟肉流入雲林！3店承認進貨、35店「早吃掉了」　縣長：怵目驚心

記者趙蔡州／綜合報導

從越南非法進口的非洲豬瘟肉品流竄全台，警方動員數千名警力追查肉品流向，發現全台共有1338個販售點。雲林縣警方23日會同衛生局人員，針對縣內38個販售點進行稽查，不過僅有3家坦承有購買，但不知道肉品是非法進口的，其餘35處大多表示已賣出去，時間已久應該也「吃掉了」。

雲林縣縣長張麗善表示，雲林縣是養豬大縣，因此她上任之後，對於非洲豬瘟相當重視，台灣經過20多年，好不容易撐過口蹄疫，不能再因非洲豬瘟，讓養豬農權益受損，這一次有非洲豬瘟陽性反應的食品流入台灣，雲林有38處販售點包含私人民宅、越南小吃攤、食品工廠等，情況令人怵目驚心。

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▲越南非法進口的非洲豬瘟肉品流竄全台。（圖／應變中心提供）

張麗善指出，從22日晚間至23日，雲林縣包含警察局、農業處、衛生局、環保局等多個單位共同組織並展開稽查行動，針對斗六、斗南、虎尾、台西、西螺等共38個販售點進行稽查，僅有3家坦承有購買，但不知道購買的肉品是不法食品，其餘35處大多表示已賣出去，時間已久應該也「吃掉了」，無法再往下查核。

她說，被稽查的業者或民眾，均稱完全不知情，如果知道是走私肉，也不會購買，所以最重要的，是要從源頭著手，呼籲政府要加強入境查驗、把整個門戶嚴格把關，縣內也會嚴格執行「廚餘禁止進入養豬場」的查緝，比對所有廚餘回收的平均量是否正常，全力防堵豬瘟。

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