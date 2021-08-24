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看不懂「3.-5.」！她怨顧客「自創懶人打字法」　網戰翻：有禮貌就好

▲英國有一個村莊每天早上7時就會出現網路故障問題，網路公司經過大量的勘察，才發現源頭是一台老舊的電視機。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲原Po表示，經常收到客人各種奇妙的輸入法。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

實習記者高琳景／綜合報導

隨著時代改變，年輕人的慣用語也會也所不同。一名女子即表示，因為在IG上經營一間小店的關係，收到客人寫「3.-5.」的文字，還得請客服再次確認是否為「時間改到3點～5點正確嗎？」讓她開玩笑說，「這樣打字真ㄉㄏㄇ（的好嗎）？」引發網友正反熱議。

一名女大生在Dcard以「一定要這樣打字嗎」為題發文，表示在IG上經營一間小店，常常收到客人的各種奇妙輸入法，像是「ㄋ好我想ㄇ這ㄍ商品（你好我想買這個商品）」這類的注音文外。她也舉例，最讓她難以理解的像是「12.19了你不吃飯嗎」、「還是要等到2.3.的時候，吃9.的早餐」、「時間改3.-5.，不是12.-5.」。

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▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲原Po舉例客人自創的懶惰語言。（圖／翻攝自Dcard）

她進一步解釋，以店家的角度來說，收到這樣的訊息確實無奈，因為不是家人和朋友的關係，「不需要這樣簡短打字或應該承受、理解客人自創的懶惰語言，畢竟我們也不熟…。」為此，原Po好奇發問「反向操作還是我們應該也要開始這樣回覆客人，會被Dcard嗎？」

貼文曝光後，不少網友認為「很多人都這樣打欸，但我覺得看得懂就好」、「我覺得還好欸，只要不讓我覺得態度差沒禮貌，都能接受」、「這個不是蠻常見的嗎？覺得還好」、「我覺得至少對方有禮貌詢問就很好了，而且注音又不是看不懂，玩遊戲很常用啊哈哈」、「這樣還好ㄅ，尼一定ㄅ能接受我跟朋友ㄉ對話，窩們都用注音＋火星文講話ㄉ」。

但也有網友表示「我反而覺得注音還比較難理解」、「：明明就在.上面，為啥不打：」、「我反而覺得3點打成3.比較讓我難以接受欸，因為我是蠻注重標點符號的人」、「所以現在年輕人都這樣打時間？沒想到好好打時間也成為老人的象徵」、「真的，到底是多懶」、「跟不認識的人這樣講話真的很89」。

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關鍵字：

Dcard慣用語注音火星文禮貌

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