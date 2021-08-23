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女大生背599元包包　遭好友譏笑「俗氣」：要背精品包！眾人全搖頭

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO背平價包包遭好友譏笑。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

大學生沒背精品包包會被笑！一名女大生表示，跟好久不見的國中同學約吃飯，一見面對方就看著她身上的包包問說「這是什麼牌子」，原PO表示這沒有牌子，價格只要599元，結果好友竟然嫌「好俗」，還說大學生背這種包包，走在路上會被笑。對此，網友們搖頭直言「俗氣的是你朋友」。

女大生在Dcard上發文，日前跟國中同學聚會，一直以來都有在聯絡，但上大學後生活忙碌，不會常見面但都會聊LINE，可能因為上大學，周圍的人都在背精品包，好友也開始存錢買，沒想到一見面，好友就追問她的包包是什麼牌子，她則淡淡回應「沒有牌子啊，這是599元的包包」。

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好友聽到後一臉嫌棄地說「蛤，好俗喔，妳怎麼不買有牌子的，妳不是有在工作，存錢就好啦，我這個包2萬6千元，也是存錢買的啊，上大學妳再背這種會被笑啦」。她聽完後則敷衍回應，「哈哈好啦，再看看囉」，但她也不禁好奇，「所以真的很俗嗎？還好吧？我覺得好看好搭配啊」。

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲好友笑說，沒背精品包，走在路上會被笑。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

貼文一出，眾人對原PO好友的行為很感冒，「自己喜歡的最重要」、「她只是想炫耀她花2萬多買一個包包吧」、「我寧願500元的包裡面裝2萬元，也不要2萬元的包裡面只裝500元」、「你要回她：不好好讀書才會被笑」、「才2萬6好意思拿出來秀，她才會被笑吧，有錢的都低調用名牌、「用精品包批評一個人，她的眼界有多狹隘」、「報告亂做雷組員才會被笑吧，誰管你背什麼包包」。

不少網友也分享自己背的包，「我都帶塑膠袋上課」、「我都拿IKEA大藍包裝書，時尚」、「我都淘寶欸，大概100元初頭」、「我都背500元以下的」、「我都背IKEA的帆布袋而已」、「我覺得現在大多數人都拎著麻布袋呀」。

►油頭、稀疏有救了！

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