他扶持女友考公務員　一放榜秒被分手：在國營事業上班很沒面子

▲男網友被考上公務員的女友提分手。（示意圖，與本文無關／翻攝自pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

一名男網友分享，他一路扶持女友準備公務員考試，最後終於順利考上，但他卻被提分手，原因是女友認為他「在國營事業上班而已很沒面子」，讓不少人心疼，「怎麼看都是早就不愛的藉口」。

原PO昨（23）日在Dcard發文表示，他陪伴女友準備2年的公務員考試，這段時間都會幫她買飯、分擔房租，有時還會替她按摩，女友也終於順利考上公務員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）



沒想到放榜沒多久，女友就提了分手，「說很多公務員的老公都蠻高社經地位的，你就只是在國營事業上班而已很沒面子」，原PO表示，自己對女友的好從沒改變過，卻一放榜就被提分手，對方還說這2年都在忙考試，沒有認識其他男生，「對她來說我就是她的將就而已」，詢問是否有方法能讓女友留下。

不少網友看了表示，「就算留下來了也只是拖延時間而已，妳女友是真的還蠻現實的」、「她都說你只是將就了，麻煩請有點自尊心好嗎？」、「你是她不要的長期飯票了，放手會更好」、「國營事業薪水也不會差很多吧？ 開玩笑嗎？」、「以為當公務員條件無敵了 ，事實上男人還是看臉看身材加成好嗎」。