到超商買套套！加購「2項商品」　後方結帳客人一看驚：口味好重

▲原PO滿心期待女友來家裡過夜。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，女友突然說要到他家過夜，他滿心期待要來大戰一場，立刻到超商買套套，雖然買過很多次，但每次結帳還是會覺得尷尬，所以會順便補貨家中需要的日常用品，因此拿了花生醬跟沙茶醬，結帳時聽到後方情侶竊竊私語「你看他還買了花生醬跟沙茶醬，口味太重了吧」，讓他超無言。

原PO在Dcard發文，女友臨時說要來過夜，想起家裡的套套用完了，趕緊到樓下超商補貨，心想要翻雲覆雨一整晚，雖然買過很多次，但每次都會覺得尷尬，所以都會順便買些日常用品，因此拿了早餐用的花生醬，還有配麵吃的沙茶醬。

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▲原PO買套套之外，還買了花生醬跟沙茶醬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

結果在結帳時，後面的小情侶看到後小小聲說「你看他還買了花生醬跟沙茶醬」、「口味太重了吧，不過我喜歡巧克力的」、「那我們要去買巧克力醬嗎？」他聽到後大傻眼，「欸不是，我真的口味沒有那麼重，我只是想吃個早餐啊」。

貼文一出，網友們忍不住大笑，「滿好笑的，為什麼不分兩趟買啦」、「也可以考慮買一碗土魠魚羹試試看」、「好好笑，有沒有人用大蒜醬」、「意外知道那對情侶的愛好」、「配沙茶什麼的真的第一次看到」、「笑死 ，之前有買過保險套跟礦泉水，該不會被誤會玩水球」、「一開始滑下來只看圖，我還以為保險套是買花生醬和沙茶醬附贈的」。