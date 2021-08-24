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新冠肺炎走向感冒化　李秉穎2證據揭「病毒正在輕症化」

記者黃翊婷／綜合報導

國產高端疫苗開打，有望提升國內疫苗覆蓋率。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎分析，新冠肺炎雖然已經不如過去致命，但從兩個證據看來，病毒可能正在輕症化，未來應該會逐漸走向「感冒化」。

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲李秉穎認為新冠肺炎未來會走向「感冒化」。（圖／指揮中心提供）

隨著國產疫苗正式投入防疫行列，能否緩解疫情，是許多民眾關心的焦點之一。但英國科學家警告，未來新冠肺炎可能會變得像其他季節性流感一樣，疫情在夏季趨穩，秋季開始爆發，並在冬季攀升至峰值，往後每個冬季可能會出現成千上萬個死亡案例。

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對此，根據《自由時報》報導，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，他更傾向新冠肺炎會走向「感冒化」，因為病毒正在逐漸輕症化，兩項證據分別為確診者上呼吸道症狀比例提高、死亡率未受到變異株影響，雖然目前無法根除新冠病毒，但可以把威脅性降低，民眾要有長期與病毒共存的心理準備。

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李秉穎提醒，民眾打完疫苗還是要戴好口罩。（資料罩／記者屠惠剛攝）

其實，李秉穎在7月就曾於臉書PO文中談到，新冠病毒會逐漸感冒化，民眾打完疫苗還是要戴好口罩，主要原因有二，第一，接種疫苗仍然會感染，只是感染率較低；第二，疫苗接種後，對於無症狀感染的保護效果較低，會有短時間的帶病毒狀態，仍可傳播病毒，即使再打第三劑還是一樣。至於何時才能脫下口罩，李秉穎回應，「一段時間後如果重症減少，才能解除。」

指揮中心指揮官陳時中也曾提醒，現在打完疫苗，最好有保護力95％，換句話說，還是有5％的人仍然會確診，「打完疫苗會確診並不是很稀奇」，所以打完疫苗還是要做好自我保護，疫苗只是一種保護，戴口罩、勤洗手也可以增加保護力。

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