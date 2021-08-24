讚高端如軍校資優生　他慶幸「台灣無仗可打」：輪到就快去

▲完成第六輪疫苗預約的民眾自23日起陸續前往醫院接種高端疫苗。（圖／記者林育綾攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文23日接種高端疫苗，隨著第六輪疫苗開打，許多名人也陸續分享施打後的身體狀況。插畫家「細菌先生」在臉書PO文表示施打完沒有任何不適，並分享先前在網路上看到的比喻，「高端疫苗就像在軍校裡各項成績優異的學生，但幸好台灣沒有仗可打，無法讓他上戰場實習」，也希望大家有疫苗就趕快去打。

國產高端疫苗23日開打，總統蔡英文當日上午7時30分前往台大醫院帶頭施打，民進黨立委鄭運鵬、蔡易餘、賴品妤、立院顧問洪慈庸一早也完成高端疫苗接種。各地接種站陸續湧現排隊人潮，宜蘭還有一名92歲的張姓老翁堅持把手臂留給高端，說是要力挺國產疫苗。

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▲高端疫苗23日開打。（圖／記者李毓康攝）

插畫家「細菌先生」23日在臉書PO文表示，自己在下午4點多打完高端，除了水喝太多有些頻尿外，沒有任何不適，施打前還有醫師透露很羨慕大家可以選擇打高端；他也分享，岳母幾天前得知他和妻子預約高端，一度很擔心，但雙方溝通20分鐘後，總算讓岳母理解，畢竟能開放讓民眾施打的疫苗都是好的，「如果輪到我們，不管什麼疫苗都去打，把整體疫苗施打的覆蓋率提升，這不只是為了我們自己，也為了我們身邊的親朋好友。」

此外，「細菌先生」還提到，先前在網路上看到一個比喻，「高端疫苗就像在軍校裡各項成績優異的學生，但幸好台灣沒有仗可打，無法讓他上戰場實習」，真的很感謝所有防疫人員和全民的努力，把疫情控制住，才會有這種「無仗可打」的環境，所以希望大家有疫苗就趕快去打。