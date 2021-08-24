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讚高端如軍校資優生　他慶幸「台灣無仗可打」：輪到就快去

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

▲完成第六輪疫苗預約的民眾自23日起陸續前往醫院接種高端疫苗。（圖／記者林育綾攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文23日接種高端疫苗，隨著第六輪疫苗開打，許多名人也陸續分享施打後的身體狀況。插畫家「細菌先生」在臉書PO文表示施打完沒有任何不適，並分享先前在網路上看到的比喻，「高端疫苗就像在軍校裡各項成績優異的學生，但幸好台灣沒有仗可打，無法讓他上戰場實習」，也希望大家有疫苗就趕快去打。

國產高端疫苗23日開打，總統蔡英文當日上午7時30分前往台大醫院帶頭施打，民進黨立委鄭運鵬、蔡易餘、賴品妤、立院顧問洪慈庸一早也完成高端疫苗接種。各地接種站陸續湧現排隊人潮，宜蘭還有一名92歲的張姓老翁堅持把手臂留給高端，說是要力挺國產疫苗。

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗23日開打。（圖／記者李毓康攝）

插畫家「細菌先生」23日在臉書PO文表示，自己在下午4點多打完高端，除了水喝太多有些頻尿外，沒有任何不適，施打前還有醫師透露很羨慕大家可以選擇打高端；他也分享，岳母幾天前得知他和妻子預約高端，一度很擔心，但雙方溝通20分鐘後，總算讓岳母理解，畢竟能開放讓民眾施打的疫苗都是好的，「如果輪到我們，不管什麼疫苗都去打，把整體疫苗施打的覆蓋率提升，這不只是為了我們自己，也為了我們身邊的親朋好友。」

此外，「細菌先生」還提到，先前在網路上看到一個比喻，「高端疫苗就像在軍校裡各項成績優異的學生，但幸好台灣沒有仗可打，無法讓他上戰場實習」，真的很感謝所有防疫人員和全民的努力，把疫情控制住，才會有這種「無仗可打」的環境，所以希望大家有疫苗就趕快去打。

今天我也打了「高端疫苗」，我是8月23日下午四點多打的，除了我自己喝了太多水導致頻尿以外（？）目前沒有任何異狀，也沒有不適。 今天在施打之前，醫生有先簡單的詢問，其中有一項詢問是問我有沒有藥物過敏？我跟醫生說我阿司匹林過敏，醫生說這個沒關...

細菌先生發佈於 2021年8月23日 星期一

►油頭、稀疏有救了！

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