桃園男開名車失蹤　詭異陳屍關西草叢！相驗結果出爐

▲陳男駕駛著賓士車失聯，最後被發現死在關西一處產業道路的草叢中。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

桃園一名37歲陳姓男子日前離家未歸，昨日被發現陳屍在關西一處產業道路的草叢中，500公尺外還停著他的賓士車。警方在現場並未發現打鬥痕跡，陳男呈屍僵狀態，身上無可疑外傷，初步排除他殺嫌疑，傍晚法醫相驗後同樣查無明顯外傷，將另擇期解剖，釐清確切死因。

陳男所駕駛的賓士車因阻擋在一條產業道路的通道，被民眾向警方請求移除路霸。警方到場後發現賓士車上沒有人，調閱車籍資料找到車主、陳男的妻子，對方則表示，丈夫19日晚間後出門有沒回家，同時向警方報請失蹤協尋。

▲警方發現陳男時已氣絕多時，初步排除他殺可能，將再安排解剖釐清死因。

警方調閱監視器，發現近日只有陳男駕駛的黑色賓士進入，懷疑陳男並未離開附近，徹夜尋找後，最終在賓士車外500公尺的一處草叢發現屍體。

警方發現陳男時，他已斷氣多時、屍身僵硬，但身上無可以外傷，車內也並未發現打鬥痕跡，財務也完好無損，初步排除他殺可能，傍晚法醫相驗後，同樣查無明顯外傷，將擇日進行解剖，釐清死因。

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