快訊／新北確診者「赴花蓮參加40人宗教活動」！足跡曝光

▲花蓮縣政府召開防疫記者會。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣今（23日）無新增本土個案，不過，新北三重一名確診者（案16040）因於8/12至8/15曾到花蓮縣鳳林鎮參加宗教活動，縣府稍早也召開防疫記者會公布個案的相關足跡。

發言人張逸華說明，個案8/12從新北市搭火車到花蓮縣鳳林鎮，於舊台電宿舍參加40人宗教活動，住在鳳林好日子民宿，8/15搭火車離開，活動區域都在鳳林鎮，匡列9名接觸者採檢；據了解，該活動屬於自主性宗教活動，與花蓮在地宗教團體並無互動。

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經衛生局通知後，民宿業者從台北趕回花蓮清消。不過，個案在8/15離開後，8/18至8/22陸續有8組外縣市旅客入住該民宿，衛生局也已通知旅客們進行自主健康管理。

衛生局長朱家祥進一步說明，個案於8/16出現症狀，使用家用快篩檢測，結果為陰性，但症狀未改善，8/19到診所回診，快篩陰性，8/22症狀持續仍未改善，便前往新北中興院區進行PCR檢測，結果呈現陽性，同日晚間花蓮縣府接獲通知針對足跡清消。

朱家祥表示，該宗教活動確定沒有花蓮鄉親參與，而個案在鳳林活動都是以步行為主，其中足跡包含民宿、火車站、超商、鳳林夜市以及五金行等地，目前已進行清消。

▼個案足跡。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）