　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「訂單回流、出口劇增回落」　陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

▲2020中國國際服務貿易交易會於北京舉行。（圖／CFP）

▲2020中國國際服務貿易交易會於北京舉行。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部部長王文濤今（23）日針對外貿前景作出分析，他表示，今（2021）年1至7月份，外貿持續保持快速增長勢頭，增速是24.5%，是十年來的新高，「這裡有很多因素，還有很多的一次性因素。所以明年上半年商務部覺得形勢很嚴峻。不可能一次性因素持續那麼久。」

▲▼商船，貿易，進出口，貨輪。（圖／CFP）

▲大陸商務部部長王文濤預估2022年外貿形勢較為嚴峻。（圖／CFP）

王文濤表示，隨著疫情逐步減緩，回流至中國大陸的訂單可能再轉出去；疫情開始時，中國大陸的口罩、防護服、呼吸機出口量劇增，現在已經有較大幅度回落，「這些一次性因素在逐步消退。所以下半年的增長逐步在放緩，明年的形勢可能很嚴峻。」

王文濤指出，2020年下半年我國（外貿）開始恢復，基數比較高，「所以這個恢復，不可能一直持續那麼高，商務部希望這種恢復是逐步緩慢的，最後增長是在合理的區間裡。」

數據顯示，自2020年起，大陸外貿規模已經達到4.6兆美元，國際市場份額佔14.7%，創下歷史新高。王文濤強調，十八大以來，外貿累計貢獻11%的財政總收入，外匯儲備（外匯存底）保持在3兆美元左右，「過去已經是貨物貿易第一大國，2020年貨物與服務貿易總額躍居全球第一。」

對於大陸外貿市場的挑戰，王文濤則認為，運力的影響和運費的高漲，大宗商品、原材料的上漲，人民幣匯率升值的壓力及勞動力成本的提高，「這些是外貿企業碰到的『四難』，特別是中小企業更加困難，所以要採取一系列措施穩住市場主體、穩住訂單。」

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／新北＋4「分布3行政區」　2例感染源不明
剛送鍍膜場清理好！　噴漆女友又再噴「2個字」
LIVE／今增4本土全在新北　侯友宜最新說明
高端最新預約人數出爐　加開到明天下午6點　
雙北疫情趨緩　陳時中鬆口：調降成中風險
噴漆女友本尊現身　開嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫
蔡英文透露8月還有疫苗抵台　陳時中：陸陸續續會進來
桃園3人打高端不適　陳時中曝「就醫狀況」
太魯閣出軌49死　車長通聯首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「訂單回流、出口劇增回落」　陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

火鍋吃一半撈出「老鼠屁股帶尾巴」…顧客怒刷負評！餐廳：已報案

上市公司財務造假連環爆　陸將加強對「會計師事務所」監管

「三次分配非劫富濟貧」　陸專家：共富首要問題是實現教育公平

陸媒：立陶宛出口商抱怨「中國不再進口奶酪、木材等產品」

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指還戴戒指」

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

「訂單回流、出口劇增回落」　陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

火鍋吃一半撈出「老鼠屁股帶尾巴」…顧客怒刷負評！餐廳：已報案

上市公司財務造假連環爆　陸將加強對「會計師事務所」監管

「三次分配非劫富濟貧」　陸專家：共富首要問題是實現教育公平

陸媒：立陶宛出口商抱怨「中國不再進口奶酪、木材等產品」

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指還戴戒指」

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

上百隻走私貓安樂死！律師怒：走私者只在乎錢

李克聰／高鐵宜蘭選址　勿讓政治凌駕專業

快訊／新北開放籃球場、浮潛、海泳　規定曝光

Twtich最大奶台實況主家外起火…報警調查「恐是人為縱火」嚇到抖

七、八年級秒懂「SONY滑蓋當年多夯」　這款自拍神器更讓妹子瘋狂

鼓鼓認「過動症」纏身！　曝紅毯主持背後辛酸：趁鏡頭不在做1事

林昀儒被爆「出門就忘記爸媽」　從小就是大賽型選手

波波蓁「夜市賣涼飲」自豪很會搖　吸睛200萬人全看傻！

LIVE／北市+0！編28億預算買250萬劑疫苗　柯文哲最新說明

快訊／新北＋4「板橋、中和、三重」　有2例不明感染源

浮潛1小時…她美背白衣凸起　「巨型水泡」破掉瞬間液體狂流

大陸熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」

132名女大生如廁被偷拍！33G片暗網出售

陸正妹穿日本和服PCR遭出征：換衣服才能做！

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

陸媒：立陶宛出口商擔憂失去中國市場

火鍋吃一半撈出老鼠屁股帶尾巴！顧客怒刷負評

廣州中山大學首創「核技術」消滅蚊子

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬另類致富掉「現金返利陷阱」

駐軍口號「戰蚊蟲」　一掌打死50隻

「三次分配非劫富濟貧」 陸專家：共富首要問題是實現教育公平

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬 螞蟻集團：相關人員入股為謠言

河南再降暴雨　高架橋變「停車場」

廣州全天禁鳴喇叭！網不滿：乾脆全拆掉

更多熱門

相關新聞

美並列台以　對台堅定承諾？

美並列台以　對台堅定承諾？

美國白宮國安顧問蘇利文在白宮記者會上把台灣和以色列並列，說美國對兩國的承諾「神聖不可侵犯」，且總統拜登在ABC的專訪上面直接把台灣跟日本及韓國並列，表示美國會用北大西洋公約第五條（集體防衛）的神聖承諾來回應外來侵略。接連兩天對台灣的地位發言，著實令人震驚。​

全球海拔最高　西藏那拉高速通車

全球海拔最高　西藏那拉高速通車

深圳幼稚園地下通道　連接KTV會所

深圳幼稚園地下通道　連接KTV會所

美撤阿富汗…中國贏了？真正考驗曝光

美撤阿富汗…中國贏了？真正考驗曝光

陸示警河南暴雨　與上月洪災區域重疊

陸示警河南暴雨　與上月洪災區域重疊

關鍵字：

商務部中國外貿貨貿服貿出口訂單經濟貿易

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面