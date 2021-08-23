「訂單回流、出口劇增回落」　陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

▲2020中國國際服務貿易交易會於北京舉行。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部部長王文濤今（23）日針對外貿前景作出分析，他表示，今（2021）年1至7月份，外貿持續保持快速增長勢頭，增速是24.5%，是十年來的新高，「這裡有很多因素，還有很多的一次性因素。所以明年上半年商務部覺得形勢很嚴峻。不可能一次性因素持續那麼久。」

▲大陸商務部部長王文濤預估2022年外貿形勢較為嚴峻。（圖／CFP）

王文濤表示，隨著疫情逐步減緩，回流至中國大陸的訂單可能再轉出去；疫情開始時，中國大陸的口罩、防護服、呼吸機出口量劇增，現在已經有較大幅度回落，「這些一次性因素在逐步消退。所以下半年的增長逐步在放緩，明年的形勢可能很嚴峻。」

王文濤指出，2020年下半年我國（外貿）開始恢復，基數比較高，「所以這個恢復，不可能一直持續那麼高，商務部希望這種恢復是逐步緩慢的，最後增長是在合理的區間裡。」

數據顯示，自2020年起，大陸外貿規模已經達到4.6兆美元，國際市場份額佔14.7%，創下歷史新高。王文濤強調，十八大以來，外貿累計貢獻11%的財政總收入，外匯儲備（外匯存底）保持在3兆美元左右，「過去已經是貨物貿易第一大國，2020年貨物與服務貿易總額躍居全球第一。」

對於大陸外貿市場的挑戰，王文濤則認為，運力的影響和運費的高漲，大宗商品、原材料的上漲，人民幣匯率升值的壓力及勞動力成本的提高，「這些是外貿企業碰到的『四難』，特別是中小企業更加困難，所以要採取一系列措施穩住市場主體、穩住訂單。」