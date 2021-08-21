全球海拔最高高速公路　西藏那曲—拉薩段今通車

▲大陸G6京藏高速公路那曲至羊八井段21日通車試運行。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸有「世界上海拔最高的高速公路」之稱的G6京藏高速公路那曲至拉薩段，於21日全線通車，據《人民日報》報導，該高速公路可縮短西藏拉薩和那曲市，原需6個多小時的車程，至現在的3個小時。

G6京藏高速公路那曲至拉薩段，簡稱那拉高速公路，全長295公里。在此之前，羊八井至拉薩段設計行車時速100公里，全長68公里，已於2020年10月1日通車。

而21日宣布通車的那曲至羊八井段，路段全長約226.937公里，試運行期間按照最高限制時速100公里、最低限至時速70公里進行測試，代表那拉高速公路全線通車。該高速公路建設於平均海拔4500公尺以上的地區，是世界上海拔最高的高速公路。

大陸官方指稱，那拉高速公路的全線通車顯著提升了青藏大通道的通行能力和安全保障、運輸服務水平，有利於促進西藏特別是藏北地區資源開發和各民族交往交流交融，對西藏實現長治久安和高質量發展具有重大現實意義和深遠歷史意義。

據大陸《國家公路網規劃（2013-2030年）》規劃，G6京藏高速公路是中央推動西藏融入「一帶一路」區域經濟一體化、建設面向南亞開放大通道的重要基礎設施。

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