外科口罩難擋「氣溶膠」散播新冠病毒？　羅一鈞：仍存一定效果

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

加拿大最新研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩過濾氣溶膠功效大約僅有10%，而N95口罩及KN95口罩才能夠有效「過濾超過50%的呼出氣溶膠」。對此，指揮中心解釋，外科口罩仍存有10%阻擋氣溶膠的效果，民眾不需要特別配戴N95口罩

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）最新研究指出，價格較高、品質較好的N95口罩及KN95口罩能夠有效「過濾超過50%的呼出氣溶膠」，但疫情期間最常見的外科口罩功效大約只有10%，而布口罩甚至更低。此論文於7月21日發表在《流體物理學》（Physics of Fluids）。

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，一般民眾配戴的外科醫用口罩，主要功能是防飛沫、大顆粒噴濺，不能期待外科醫用口罩在預防氣溶膠有更好的表現。

羅一鈞表示，氣溶膠指的是維細的空氣傳染，因此N95口罩會在有氣溶膠疑慮的醫療場域中使用，像是醫護人員在加護病房或是隔離病房中，執行插管、抽痰等可能會有噴濺氣溶膠的動作。

不過羅一鈞也提醒，外科口罩仍存有10%阻擋氣溶膠的效果，「不用特別說外科防護效果不如N95，其實這也是醫學都知道的事實」，且研究最後也說，各式各樣物理性屏障還是有一定效果存在，建議民眾配戴一般日常生活中還是可以配戴外科口罩即可，不必特別戴N95口罩。