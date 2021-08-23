快訊／喀布爾機場爆槍戰！阿富汗、美國、德軍開火　已釀1死3傷

▲ 阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接管阿富汗，喀布爾國際機場陷入混亂。德國聯邦國防軍23日在推特發表聲明指出，阿富汗安全部隊與身分不明的襲擊者上午在喀布爾機場北門爆發槍戰交火，美軍、德軍也參與戰鬥，過程中1名阿富汗部隊隊員身亡，3人受傷，德軍則無人傷亡。

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

隨著喀布爾落入塔利班控制，盼望搭機逃難的阿富汗民眾持續湧入，導致機場外圍發生混亂，22日至少有7人在人群中喪命。美國總統拜登（Joe Biden）22日針對阿富汗情勢表示，美國已經擴大機場周圍的安全區域，塔利班也展現合作態度。

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