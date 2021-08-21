查獲154隻走私貓！防檢局證實「人道處理」：已全數安樂死

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

海巡日前查獲有不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓咪牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值約1千萬元，林姓船長訊後被依法函送高雄地檢署偵辦，至於貓咪必須面臨人道處理。稍早動植物防疫檢疫局高雄分局證實，已全數完成安樂死。

▲▼海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓，154隻貓咪全數安樂死完畢。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

高雄查缉隊日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間趁隙前往澎湖外海載運走私物品以牟取暴利，相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，這艘「順○」號漁船14日從八斗子漁港出海，船長供稱，到澎湖外海時向不知名籍船舶接駁，尚未收到報酬19日就在安平外海9浬處遭查獲。

經過PCR檢測全為陰性後，海巡人員立刻上船實施搜索，於船艙內發現二處設有通風設備的密艙，打開密艙，燈一照發現裏頭竟藏有不少貓咪，經清點後共有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，初步清點數量約250隻，包含有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等各式價格不斐的貓種，價值高達新台幣1千萬元。

農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，只要是海巡單位認定走私動物，按照動物傳染病防治條例必須做人道處理，因擔心有傳染病問題，這些動物做人道處理銷毀，他提到，這些走私動物來源不明，疾病狀況也不明，按照法規會做人道處理，不論品種認定上是走私就得照規定處理。

稍早傅學理證實，經清點後確認數字是154隻，每隻經過清點及拍照，約於今日下午16時許，全數已經完成安樂死。