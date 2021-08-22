國中妹連鎖飲料店打工　老闆密室侵犯鬼扯：以前是婦產科醫師

圖文／CTWANT

高雄市1名張姓男子（47歲）在高雄市經營連鎖飲料店，專門招募未成年少年、少女到紅茶店打工，本刊接獲投訴，他竟利用少女的懵懂，涉嫌對1名未成年國三少女小花（15歲、化名）伸出狼爪。

今年4月間，張男聲稱自己曾是婦產科醫師，以幫小花治療尿道炎為由，多次指姦小花得逞，直到小花忍無可忍，向母親傾訴自己被侵犯過程，花母憤而帶著她到警局報案，但事後母女卻多次被張男透過友人造謠抹黑，讓她們忍無可忍出面投訴。

「他（張男）真的很可惡，我女兒說，他說自己曾經是婦產科醫師，會治療下面的疾病，把我女兒帶到4樓，之後手指伸進去我女兒下體。」花母氣的哭出來，小花在旁回憶起事發經過，因為害怕全身頻頻發抖

「我是今年2月多到店裡上班的，做到大概5月多。」今年4月間，小花因為尿道發炎問題，向同事傾訴，意外也讓張男知情，張男對小花聲稱，自己曾經當過婦產科醫師，可以幫她治療尿道炎幫她「喬子宮」，竟多次將小花帶到店面4樓，用手指伸進去小花下體，性侵害得逞。

小花一開始擔心張男會對她不利，遲遲不敢跟母親說，張男食髓知味，多次對小花伸出狼爪，次數多到小花自己也算不清楚，直到小花無法再忍受，才向母親傾訴被侵犯的過程，小花母親氣的到警局報案。

對此，本刊致電張男，他表示，對這件事並不知情，並否認有性侵少女，目前一切都已經委請律師處理，全案也已經進入司法，接著他聲稱自己工作在忙，隨即掛上電話。

▲小花對母親訴說自己遭到老闆侵犯過程，花母知情後氣的到警局報案。（圖／讀者提供）

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