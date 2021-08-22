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正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家！半年爆瘦35公斤

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲法醫高大成表示，20年前一起凶殺案，讓他當時的助手於半年內爆瘦35公斤。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

2001年一名身材曼妙、外貌出眾的檳榔西施，遭3名男客在車上輪番性侵，事後3人擔心檳榔西施報警，竟狠下毒手，以鐵鎚重擊致死，再朝臉部潑灑汽油焚燒，企圖毀容拖延偵辦進度。事後，法醫高大成與當時的助手為其驗屍，未料助手一句無心話，竟讓「祂」纏上助手，並且半年內爆瘦35公斤，最後離開了法醫界。

「這種漂亮女孩為什麼要殺她，帶回去當太太就好」，助手於驗屍的時候說道，這句話竟讓檳榔西施化為女鬼，在助手開車回家時直接上了他的車，跟回家與助手、其妻子共度半年時光，甚至女鬼還懷上了他的種，令助手直到現年60多歲，仍然無法育有後代。

名法醫高大成表示，這起案件發生於數十年前，1名檳榔西施漂漂亮亮、身高174公分，宛若模特兒身材，竟遭3名男子輪姦，且因怕被報警，就將該女子殺害，以鈍器敲擊頭部、汽油焚燒面部，如此狠毒行徑令高大成怒斥「真的很離譜！」

高大成回憶，當時助手向他表示，驗完屍開車返家途中，看見1名女子坐在副駕駛座，相當漂亮，但其實助手清楚知道打從一開始就只有自己一人上車，所以隱約察覺該名女子身分可能是鬼，卻又因對方貌美如仙，就這麼傻呼呼的帶著女子回家。

助手家中成員僅有他與妻子2人。助手到家後，妻子從窗戶看見丈夫帶了女子回家，心想可能是醫院同事或公事上的夥伴，便開始整理家中等待兩人上樓，未料，丈夫上樓後卻隻身一人，妻子問「那個女的呢？怎麼沒請人家上來坐坐？」，助手卻否認沒有女孩子跟他回家，此時妻子半信半疑，明明剛才確實看見有女子坐在轎車副駕，然而幾經推敲，想起丈夫從事法醫工作，不禁心裡有數，可能是有東西跟著丈夫回家了。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲高大成說，當時助手及其妻子都看到1名女子在客廳來回走動。（圖／記者白珈陽攝）

接下來發生的事印證了妻子的想法。當晚用餐前，夫妻倆看到女子就在客廳來回走動，惟2人誰也不敢開口詢問對方是否有看見，心中驚恐莫名；直到開飯，妻子又從窗戶看到女子站在陽台，她開口向正背對著窗戶的丈夫提議「我跟你…交換一下位置」，換了座位後，助手也望向窗戶，明白了妻子的暗示，由於陽台位處2樓，人類不可能憑空出現該處，倆人心裡都有了底，女子的身分就是鬼！

高大成說，同晚助手夫妻倆就寢時，那女子就與他們睡在同一個床上，就這樣過了半年。高大成指出，助手原先身形壯碩，身高180公分、體重約100公斤，半年後見他竟只剩65公斤，整整瘦了35公斤，高大成以為助手罹患癌症，趕緊勸他就醫，助手這才終於向高坦承原委。

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