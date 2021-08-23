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溪邊打水漂「招惹到黑道鬼」高燒不斷！　三太子出手夢到1地址太玄

▲八煙野溪溫泉,禁區。（圖／記者郭世賢攝）

▲在溪邊打水漂驚動到好兄弟。非當事人。（示意圖／記者郭世賢攝）

記者黃可昀／綜合報導

到溪邊烤肉戲水，回家後竟然高燒不斷，被看不見的「黑道大哥」纏上！正值農曆七月，台大醫院婦產科名醫施景中想起朋友講過的靈異經驗，去溪邊打水漂意外打擾到水裡好兄弟，每到傍晚都高燒不退，對方甚至趁她睡覺時壓迫喉嚨、耳邊低語，憤怒地警告「妳以為帶符咒沒事了是吧？」

施景中在臉書表示，朋友某一年到溪邊烤肉，隨意撿幾顆石頭打水漂，當天回家後就一直發高燒，「有個男人操著台灣口語說：小妹妳今天很過份吵到我了」，自那晚以後朋友時常睡不好，每到晚上就開始發燒，看醫生也找不出原因。

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▲▼拜拜,拜神,燒金,金紙,廟宇,信仰,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲朋友夢到黑道大哥住址，並幫他辦法會超渡。（示意圖／記者周宸亘攝）

朋友最後選擇求助三太子，並求了一個平安符回家，結果躺在家睡午覺時那個「男人」的聲音再度出現，朋友感覺到一支曬衣的竹竿從窗外伸進來，直接抵著她的喉嚨質問「妳以為帶符咒沒事了是吧？」朋友喘不過氣，掙扎到直冒冷汗頭髮全濕。

施景中透露，朋友最後又回去找三太子幫忙，「在現場，她親耳聽到三太子和那男人在討價還價」，原來男子生前是個黑道大哥，被警察追捕到河邊以後被河水沖走，現在要求燒一只皮箱、一雙鞋以及庫銀給它，才願意放過女子不再騷擾。神奇的是，施景中說朋友當晚就夢見這名黑道大哥住家地址，夢境中有一個房間，桌上鋪著紅桌巾並放上牛皮紙袋，裡面寫著一排地址「桃園縣……」，「後來她的家人循著地址，真的找到這位大哥陽世的家人，也證實確有此人，幾年前已往生」，辦完法會超渡後，那名黑道大哥就永遠消失了。

網友紛紛留言，「以後去溪邊玩我會乖乖的不打水漂了」、「對於未知可以保持尊敬，至於信仰不要流於迷信就好」、「這個故事我雞皮疙瘩了啦」、「沒有真的親身經歷遇到的人是很難相信的」、「求三太子連絡方式」。

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