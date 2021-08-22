他小時候超怕鬼「出社會」卻無感！鄉民看哭了：沒錢寧願遇索命鬼

▲長大才發現更多比鬼可怕的人事物。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

今天（8/22）是農曆七月半，不少人準備普渡要來拜好兄弟，祈求這整個月都能平安順利，不過也有很多人不信這套，發現自己年紀越大越不怕鬼，尤其是經過現實社會的摧殘後，覺得鬼也沒想像中可怕，「有人出了社會就變得不怕鬼了嗎？」

一名網友在PTT表示，他小時候非常怕鬼，農曆七月都不敢一個人睡覺，深怕會有阿飄來關心，但隨著年紀增長，他發現畢業是一個分水嶺，出社會工作後接觸各式各樣同事、主管、客戶，「才覺得搞不好人還比鬼恐怖呢，所以開始變得沒那麼怕鬼了。」

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原PO認為，應付過各種難纏的人物，發現社會實在是殘酷又現實，有些人心懷不軌喜歡在背後放冷箭，簡直防不勝防，比鬼還要可怕，常常被搞得心累，久而久之覺得鬼反而不會來害人，想知道大家是否也有一樣體悟，出社會就變得不怕鬼了？

▲遇到小人比撞鬼更恐怖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友心有戚戚焉地說，出社會以後才知道真正該怕的不是鬼而是人，「寧願被鬼追也不要被帳單追」、「鬼也不會騎車到一半突然左轉」、「鬼一般你沒惹他他不會來害你，但人你沒惹他他也會來害你」、「不是不怕鬼了，是比鬼可怕的事情愈來愈多了」、「沒錢的時候寧願遇到索命鬼」、「人最恐怖，還會漲租、壓榨、割韭菜。」

也有人覺得是因為工作太忙碌，還有人際關係、家庭、經濟等煩惱，沒有多餘心思去想神鬼的事情，「社畜應該忙到沒時間去怕鬼」、「等你被生活折磨那些沒空也沒心思理會了」、「其實就是忙起來身心俱疲沒空東想西」。