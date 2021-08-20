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中元普渡怎麼拜？命理師揭「去業轉運3祕法」：增福添壽

▲▼中元普渡配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲農曆七月中元普渡，民眾都會準備豐盛供品祭拜好兄弟。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

一年一度的中元節就在週日（22日），家家戶戶及公司行號都會按照習俗，準備供品、金紙祭拜祭拜。對此，命理專家湯鎮瑋即特別提醒大家普渡時該怎麼拜，他也公開普渡「去業轉運3秘法」法，讓民眾接下來的運勢變得更順。

「普渡」是農曆7月最重要的一件大事，從7月初一鬼門開到7月30日關鬼門，整個7月都是普渡月，一般會在農曆7月15日，即俗稱「中元節」的這天，在自家門口供上豐盛供品祭饗好兄弟。

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湯鎮瑋表示，普渡時的所有供品都要插上一炷香，此外還要準備裝滿水的臉盆、毛巾、牙膏、香皂、鏡子等物，供於供桌前的板凳上，讓好兄弟能在享用大餐前，清潔一番。

「普渡」怎麼拜？

1.供品

三牲，飯菜6碗、10碗或12碗、清茶3小杯，酒3、5、7、9或 11小杯，果品（應時水果數種，但忌用芭樂、番茄、李子、釋迦做為供品）、糕餅、罐頭、飲料、醬油、米、香菸、檳榔、胭脂、泡 麵、餅乾等越豐盛越好。

2.金紙

九金、九銀、經衣。

3.吉時

農曆7月15當天下午過後，或配合宮廟及社區普渡吉時。

4.持香稟拜

今天是XXX年農曆7月15中元普渡，弟子（信女）XXX，家住 XXX，虔心恭敬特備豐盛禮供與金銀財寶，供養十方孤魂有情眾生。特先恭請地官大帝駕臨主持中元普渡慶讚儀式，祈求保護全家 平安順利。

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲湯鎮瑋提醒，所有供品都要插上1炷香。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他也指出，普渡的含義就是「普結善緣、渡化孤魂」，能為亡者解脫輪迴、為生者化解累世的冤結，消除業障還能帶來好運。他也分享，農曆7月除了準備豐盛供品來祭饗好兄弟外，還有「普渡3秘法」可以大轉鴻運！

普渡秘法1：法會增益

參加普渡法會是替自己和六道眾生增福添益的最好機會，也是最快速累積福報的法門之一。

可以選擇以四臂觀音及文武百尊為主的藏傳佛教普渡法會，除業解脫，超渡祈福，或是選擇傳統道教地藏王、城隍爺為主的超薦法會，增福添壽，累積福報。

普渡秘法2：供燈祈福

「燈」表徵著光明與智慧，亦是10種供養之一。在佛前點亮燈光不僅是點燃心燈，增長自身福報，諸佛菩薩也會指引眾生，開啟智慧光明，讓人從心領悟何謂光明正道，莊嚴修持、增益今生。農曆7月期間，以「歷代祖先」及「冤親債主」之名，到香火鼎盛的廟宇添香點燈祈福，「諸業煩惱種種暗障，悉能除盡」。

普渡秘法3：感恩轉運

每天對一位你認識的人表達感恩，形式不拘，關鍵在於誠摯的心意。此外，普渡當天在大門口懸掛裝有丁香、茴香、木香、沉香和檀香的招財袋，能化煞鎮宅，效果特別好，或是在臥室吊掛桃木材質的八卦陣，可以煞防邪，也可化解陽宅陰鬱氣場，帶動個人運勢。

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