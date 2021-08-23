控林口檢疫所「給臭酸食物」　她狂吐求救被打槍：集中營？

▲不少住民在群組反應食物問題。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

一名從印尼返台的傅姓婦人昨指控，入住位在桃園的台電林口訓練中心後，餐盒經常出現接近臭酸的食物及爛水果，而住民們再三申訴均未果，直到第10晚，她的身體終於承受不住了，怎料請求讓家人送稀飯也遭駁回，讓她不禁崩潰。

傅姓婦人在臉書提到，8月8日她從印尼包機回台，分配到台電林口訓練中心，而她出發前就做好心理建設，猜想公費隔離品質應該不好，於是已有「非常時期共體時艱」的覺悟，哪知接下來的夢魘，讓她毫無招架之力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲傅姓婦人控，檢疫所經常給爛水果、和接近酸臭的食物。（圖／翻攝自當事人臉書）

她委屈表示，「美其名六菜的餐盒，經常出現接近臭酸的食物和爛水果，群組裡住民再三申訴都得不到改善。第10天晚上，身體終於提出嚴重抗議，嘔吐、胃絞痛，請求防疫管理員通融，譲家人送點稀飯過來，得到回答是不許可，打1922投訴的回覆是，『這個檢疫站不能叫外賣，家人也不能送食物。』集中檢疫等於集中營嗎？」

最後，傅姓婦人更感嘆，「天啊！幾乎精神崩潰，這是自由民主台灣嗎？還好再難的路也挺過來了，逆風行走的小O...滄海一聲笑。」同時也喊話網友幫分享，「給更多人認識這個恐怖的檢疫所。」

▲就算大家再三申訴，也未能改善情況。（圖／翻攝自當事人臉書）

另外，當事者晚輩也在爆料公社發文，直呼「一個認識的長輩，從印尼包機回台，分配到台電林口訓練中心的集中檢疫所，隔離14天，飲食非常誇張，雖然知道公費不比餐廳，但這種情況真的太過分，是要讓人食物中毒嗎？」

對此，網友們全看傻眼，「見識到防疫神話了」、「太差勁糟糕」、「爛掉的水果還有沒有熟的雞肉真的很誇張耶」、「水果都爛了」、「好可憐…像在餵狗一樣」。不過也有人質疑說法，「請PO去市政府反應，不然誰知真假」、「先置板凳看看風向」。

▼網友們看到也直呼誇張。（圖／翻攝自當事人臉書）