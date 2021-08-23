女友海神超跑噴漆「渣男」　網一看多3點笑翻：國文老師哭了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市林姓男子想幫女友做蛋糕慶生，卻因為2個小時沒接電話，愛車瑪莎拉蒂遭噴漆寫上「渣男」。不過，網友們再仔細一看，發現「渣」字下方竟然多出3點，讓大家忍不住笑稱，「國文老師在哭泣了」、「回去罰寫10次，可以罰噴在門上」、「生氣歸生氣，但也要冷靜想清楚筆劃啊」。

▲羅女噴漆寫錯字掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「看過國外影片有人被噴過，我還笑人家，誰知道今天換我被噴！」林男聲稱，22日下午3點多開車出門，前往一家DIY蛋糕店做甜點，打算給女友一個特別的生日驚喜，蛋糕送進烤箱後，卻收到女友傳來的照片，才發現自己停在路邊的白色海神超跑被噴黑漆，引擎蓋、車門都被寫上「渣男」2字，讓他超傻眼。

林男強調自己沒有做什麼事，一切都是誤會，而做出這件事的兇手，就是女友本人，只是2個小時沒接女友電話，就看到這樣的慘案，讓他根本笑不出來，「今天學到女朋友的電話一定要接，還有車別停外面」。

噴漆的羅姓女友則表示，22日是她的生日，但一直找不到男友，電話打了2個小時，視訊也都被掛電話，只好出動所有朋友幫忙肉搜，一知道位置後，就馬上開車殺過去，一下車就在車身上噴黑漆，怒寫「渣男」，後來才知道是誤會一場，「很愧疚！」

▲林男現身接受媒體採訪。（圖／記者吳世龍攝）

然而，羅女一氣之下寫的「渣男」卻被抓包寫錯字，渣字底下多了3個點，讓不少網友忍不住留言調侃，「渣寫錯了，回去罰寫10次，可以罰噴在門上」、「國文老師在哭泣了」、「生氣歸生氣，但也要冷靜想清楚筆劃啊」、「看到她噴到一半猶豫的那瞬間我笑了」、「要做這種事可以先查一下字典」、「我一度懷疑這國文是不是健康老師教的」。

但也有不少網友認為可能是自導自演。噴漆照片、影片在網路上流傳開後，《東森新媒體ETtoday》記者循線查看，發現這輛車子就停在照片原處，而當事人正在現場移車，記者詢問林男和羅女是否願意採訪，兩人也表達樂意，不過，整起事件過於戲劇化，真實性令人有想像空間。

▼網友留言討論噴漆寫錯字。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）