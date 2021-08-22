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桃園商旅爆「6萬元筆電偷竊」！飯店3句嗆衰爸…報案驚覺多人受害

▲有網友入住桃園某間商旅，結果有小偷闖空門偷走6萬元的筆電。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有網友入住桃園某間商旅，結果有小偷闖空門偷走6萬元的筆電。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名男網友近日到桃園出差，並選在一間無人自助式的商旅住宿，期間外出返回後竟發現自己的門卡無法近入大門、房間，在退房時還發現自己價值約6萬元的筆電遭竊，事後與業者在商討賠償事宜時，業者不但「冷處理」，還回復「這是你的疏失，飯店不會賠，等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來。」讓他相當難以接受。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己透過訂房APP找到一間位於桃園中壢的商旅，並在本月11日至13日入住，但在12日晚上外出回飯店時，竟發現卡片無法使用，而他在退房時還發現，有竊賊掌握他不在的時間進房偷竊，讓他損失了一台6萬多元的筆電，裡頭還有女兒出生瞬間的回憶，讓他相當心痛。

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▲有網友入住桃園某間商旅，結果有小偷闖空門偷走6萬元的筆電。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO第一時間趕緊到中壢派出所報案，而警方也表示，他並不是唯一的受害者，「這間飯店的問題很多，建議外地旅客慎選。」事後他得知，是商旅櫃檯的萬用房卡遺失被複製，才導致有人進房行竊。對此，原PO向訂房平台轉述警方說法，平台也非常用心的幫忙和商旅溝通，不料業者卻一再欺騙他沒和他連絡。

原PO接著指出，商旅似乎還打算敷衍了事，「因為有位商旅人員職稱是法務的人打給我，說我的貴重物品沒申報所有是我的疏失，飯店不會賠，還告訴我等嫌犯抓到後筆電自然會找到回來。」讓他氣炸表示，「筆電裡面有我許多重要的研究資料與女兒6年來的點點滴滴，最後迎來的是痛罵我的語氣，說是我自己的責任，我要負全責！」

▲有網友入住桃園某間商旅，結果有小偷闖空門偷走6萬元的筆電。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO感嘆，竊盜問題是因為飯店管理疏失而造成的，「他們都不負責的推給竊賊對嗎？而且聽說受害者不是一個，並非第一次發生，這樣的商旅還能是合法的嗎？我已經好多天無法入眠，深怕睡著後忘記女兒出生的模樣，也被商旅惡意的指責半夜會驚醒。」

文章一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言，「法務是用來嚇不懂法律的人，你找個正牌律師去告，就會有不一樣的結果」、「簡單來說，就是監守自盜，整個飯店都有問題」、「直接找律師告他們，看是法務厲害還是律師厲害」、「如果是單獨外出住宿的女生晚上被竊賊打開房門，後果真的不堪設想」、「出了事沒擔當無能」。

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