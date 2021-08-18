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男友「打完2劑疫苗」揪玩2天1夜！她1劑都沒打憂心炸　兩人吵翻

▲情侶,男女,出遊（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友揪原PO出去玩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，許多人選擇待在家防疫，不到外面趴趴走，但這名女網友卻抱怨，男友已經打完2劑，最近提出想出去玩兩天一夜的想法，但是她連第一劑疫苗都還沒打，雖然很想出去玩，但又很擔心會不小心染疫，同住家人也會受到牽連，男友不斷說服「沒那麼嚴重」，兩人意見不合大吵一架。

原PO在「爆料公社APP-匿名館」發文，因為疫情關係，她跟男友的工作都停擺，隨著近來疫情逐漸趨緩，男友提出想出去玩兩天一夜，但是男友已經打完2劑疫苗，她卻連一劑都還沒打，即便內心出門玩樂，但內心難免還是有點害怕，「我出遊如果真的中了，不就又害到跟我同住的家人？」

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不過，男友一直說服她「沒有那麼嚴重」、「我們不會這麼倒楣」，但原PO認為，「那些被感染者不也是都抱持這種心態才確診嗎？」兩人因為這件事情大吵一架，不曉得應該拒絕還是答應。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO擔心出遊會不小心染疫。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，網友們回應，「就算打了兩劑疫苗，還是有中獎的機會」、「就算兩劑都打了還是會中獎，只是降低變成重症的機率而已，特殊情況還是乖一點好」、「有沒有打都會中獎，要出去沒問題，請做好自身的防護，盡量盡可能遠離人群」、「是誰告訴你男友，打了疫苗天下無敵，百毒不侵的？」

也有很多網友勸原PO，自私男人可以放生了，「運氣真好，現在就看出他的自私可以早點分開，不用多浪費更多時間，放心，這是改不了的」、「婚前就這麼自私，婚後就可想而知」、「就讓他自己去玩就好，有什麼好吵的」、「拿妳的生命開玩笑的男人可以分一分了」。

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