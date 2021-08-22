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阿富汗坐擁稀土礦藏？　張競：如果真的美國還會撤軍嗎

▲▼阿富汗蘊藏1至3兆美元的礦產，若塔利班順利開採，將轉變該國的經濟前景。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳聞阿富汗蘊藏1兆美元的礦產。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

傳聞阿富汗境內還有價值1兆美元的豐富礦藏，其中包括重要的稀土資源。對此，中華戰略學會研究員張競分析認為，如果阿富汗真的蘊藏值得投資的戰略資源，華府怎麼還會甘心撤軍，將好東西讓給別人？

張競表示，「首先，美國在阿富汗搞了二十年，假若有這種戰略物資蘊藏量值得投資，您認為華盛頓不會心動？還會甘心撤軍，將好東西讓給別人經營？」張競指出，「請不要忘記美國重視稀土礦源到何種地步，曾經發佈過多少份報告，強調稀土與軍事工業及高科技產業，存在著密不可分關係。這麼具有戰略影響力礦產，美國與西方國家會拱手讓人？」

張競說，「其次，請大家好好回想一下，這麼多年以來，有誰聽過阿富汗境內有稀土礦藏？在面對阿富汗情勢突然變化，西方國家戰略專家不斷放話，阿富汗動斷情勢，勢必要由中國大陸涉入收場，其實是內心企盼北京陷入這個帝國墳場，成為下個被埋葬的對象。」他說，「現在突然冒出這種消息，這豈不就是個騙局，存心要中國大陸上當？您認為從來就沒有阿富汗蘊藏稀土礦產消息，這又是那邊吹來的風，誰所設計出來的謠言呢？」

▼中華戰略學會研究員張競。（圖／取自張競臉書）

▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

張競也提醒，「這種由西方媒體放話，存心就是要讓人搞到心癢癢，最後導演出衝突事件前例確實存在。當年說福克蘭群島原油蘊藏量豐富，結果阿根廷忍不住，硬是上當與英國開打，結果直到今天，四十年過去了，一滴油也沒挖出來。」

張競說，「同樣南海也是由西方媒體炮製出情節相似謠言，結果南海周邊大陸層都挖出油來，但是西方用來挑撥周邊各國，信誓旦旦聲稱那些爭議島礁周邊都是油礦層，希望各方能夠大打出手，然後西方強權就可混水摸魚，更可見縫插針趁火打劫；結果情形一樣，半滴海底原油都沒在南海爭議島礁旁冒出來。」

張競最後呼籲，「路旁有果子沒人採，傻瓜都知道必然味道不會香甜。」他指出，「美軍在阿富汗鏖戰二十年，假若稀土礦有利可圖，華盛頓豈有可能撤兵？假若真有稀土礦脈蘊藏量值得經營，為何以前從來都是無聲無息，現在希望北京傻傻地陷身到阿富汗，西方媒體就在那邊敲鑼打鼓搖旗吶喊，這未免太低估北京智商。」張競說，「認為這樣鬼扯幾個報導，中南海就會上當，傻呼呼地就進場嗎？真是別鬧了吧！」

▼美國軍隊協助阿富汗民眾撤離。（圖／路透）

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