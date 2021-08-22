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社會 社會焦點 保障人權

短褲女爬大樓外牆闖5樓　偷LV包、名錶鑽戒…設斷點老公接應

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名女慣竊跑到板橋一棟大樓闖空門，她先從後門爬進社區，再沿著大樓外攀爬到5樓偷竊，得手鑽戒、精品錶、LV包包等貴重財物，離開時還刻意轉搭公車、計程車製造斷點，最後由丈夫接應回家。警方獲報調閱監視器循線逮人，在嫌犯家中查獲毒品，訊後依將夫妻2人依法送辦。

▲▼徐女得手後拿著贓物離開，警方循線在徐女家中起獲贓物及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲徐女得手後拿著贓物離開 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，45歲鄭姓女子住在板橋區重慶路一處社區5樓，4日晚間10時許返家時，發現屋內預留裝冷氣的木板遭人破壞闖入，收藏的2個鑽戒、浪琴錶、天梭錶、LV皮包、耳環、白金戒指都不見，連同9張信用卡及台胞證、現金4千元也不見，急著向轄區派出所報警。

▲▼徐女得手後拿著贓物離開，警方循線在徐女家中起獲贓物及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方成立專案小組展開調查，調閱上百支監視器，發現41歲徐姓女子當天騎機車到社區附近，停妥後走到大樓後方，先爬進社區，再沿著大樓外牆往上攀爬，破壞5樓預留裝冷氣的木板，進入鄭姓被害人家中。

徐女搜刮財物後，從容離開，還刻意製造斷點，擾亂警方偵辦，先是步行去搭公車，再轉乘計程車至土城區金城路二段，隨後高姓丈夫開租賃車接應將她載走，2人一起返回五股區西雲路住家，原以為神不知鬼不覺，警方以車追人早已掌握2人行蹤。

▲▼警方循線在徐女家中起獲贓物及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼徐女得手後拿著贓物離開，警方循線在徐女家中起獲贓物及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

12日晚間7時許，警方持搜索票進入徐女住家，當場起獲遭竊的天梭錶、LV皮包、耳環、戒指、手環、信用卡及台胞證等證物，還搜出安非他命殘渣袋、吸食器及注射針筒，訊後將夫妻2人依毒品、竊盜罪移請新北地檢署偵辦。

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▲▼徐女得手後拿著贓物離開，警方循線在徐女家中起獲贓物及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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