暴雨再襲河南「重疊上次災區」　多縣市提前宣布停工停課！

▲河南上月發生嚴重洪災，傷亡慘重。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南上月因暴雨導致嚴重洪災，造成超過300人死亡，現在又即將面臨新一波的暴雨威脅，預估21日至23日將有強降雨，部分縣市已經宣布停工、停課，並要求居民暫停大型集會等戶外活動。

河南省氣象局預報，8月21日至23日河南省自西向東將有區域性強降雨，局地累計降水量最高可達400毫米。根據目前形勢，河南防汛抗旱指揮部已啟動防汛Ⅱ級應急響應。

據最新氣象資料監測分析，8月23日前，河南豫北及中部偏北地區降水明顯偏多，有兩次強降水天氣過程，其中22日沿黃及以北地區有暴雨大暴雨。淮河以北地區有暴雨、大暴雨，黃河以北和鄭州、開封兩地區局地特大暴雨並伴有雷暴大風等強對流天氣。

氣象專家指出，此次強降雨具有影響範圍廣、局地降雨強、系統移速快等特點，同時，在黃淮地區伴有大風。由於這次過程移動速度比較快，所以累計雨量不會特別極端，但短時雨強比較大，需要引起注意。

專家提醒，本次強降雨落區與上月洪災受害地區有所重疊，應提前做好防汛救災準備和應急工作，減少外出；河南中北部部分地區出現山洪、地質災害、中小河流洪水的氣象風險高。

為了防範暴雨所帶來的災害，河南多地已宣布停工、停課，其中開封全面停工、停業；新鄭全面停工、停課、停產、停業、停運；鄭州則是要求居民停止大型集會活動，並提醒將放置地下室的車輛、物品儘速轉移至合適地區

河南省防汛抗旱指揮部也要求，各級政府要高度重視，嚴格落實省委省政府工作部署和要求，加強會商研判，第一時間發布預警信息，突出抓好山洪、地質災害、病險水庫、中小河流、尾礦庫、淤地壩等薄弱環節防範，強化城市內澇、軌道交通、立交橋、涵洞、隧道、地下空間管控，嚴格按照「關、降、停、撤、拆」的要求做好災害應對和人員轉移避險工作，全力保障人民群眾生命財產安全。