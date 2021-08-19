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河南新一波強降雨來襲　鄭州市委書記繃緊神經：寧十防九空不失防萬一

▲▼河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

▲河南鄭州720暴雨釀重大人員傷亡災情。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

河南省防汛抗旱指揮部辦公室昨（18）日發出緊急通知，要求各地有關單位做好新一波3輪強降雨防範應對工作。由於省會鄭州市在「720」暴雨災害中造成重大人員傷亡和財損，不但北京派出特別調查組，大陸國務院總理李克強也親赴鄭州視察，使當地政府部門繃緊神經應對即將到來的強降雨天氣。

▲大陸國務院總理李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）

▲大陸國務院總理李克強赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）

對此，鄭州市委書記徐立毅立即作出指示要求，各公家機關單位對新一輪強降雨保持高度警覺，充分認識當前我市防汛形勢的嚴峻性，「堅決克服輕敵、麻痹、僥倖思想，寧可信其有、不可信其無，寧可信其重、不可信其輕，寧可十防九空、不可失防萬一，迅速行動、做足準備、嚴密防範，堅決守牢安全底線。」

河南省氣象部門預報，8月19日下午至夜間，安陽、鶴壁、新鄉、濮陽、三門峽、洛陽降水量25至45公釐、局部70至100公釐，局地伴有7至8級短時大風；22日黃河以北和三門峽、洛陽、鄭州、開封、許昌、商丘等地部分縣市有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨，大部地區降水量70至100公釐，部分縣市150至180公釐，局部可達200至300公釐，最大小時雨強70至90公釐；24至26日，降水主雨帶將位於江淮一帶，河南省淮河流域多降水天氣。

▲▼鄭州市降下豪大雨，使得市區道路出現積水。（圖／CFP）

▲鄭州市嚴防新一波強降雨天氣。（圖／CFP）

河南省防汛抗旱指揮部辦公室為不讓憾事再度發生，對接下來的工作提出多項要求，明確強調「抓細抓實城市內澇管控措施」。具體措施包括，要提前預置救援力量，做好城區低窪易澇點和主次幹道應急排澇，嚴防溺水、觸電等災害事故；對橋涵、下穿通道和積水路段要設置警示標誌，安排專人值守，及時疏導交通，堅決杜絕車輛、人員進入危險區域；對城市路面交通、地鐵軌道交通要加強管控，必要時實施交通管制措施；要依據雨情，倡導不涉及城市運行的所有人員實行彈性和錯峰上班、減少人員流動，最大限度減輕災害損失等。

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