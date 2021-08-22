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暴雨再襲「河南多地停工」　鄭州出事隧道、地鐵「這次直接關閉」

▲▼暴雨再襲河南,鄭州，官方嚴陣以待。（圖／翻攝澎湃新闻）

▲鄭州京廣路隧道目前已雙向封閉。（圖／翻攝河南法制報）

記者蔡紹堅／綜合報導

暴雨再襲河南，官方已啟動防汛Ⅱ級應急響應，多地也嚴陣以待，採取停工停產、公車列車停運等措施來應對。而在上一次洪災中嚴重積水，導致數百部車輛被淹的鄭州京廣路隧道，目前已經雙向封閉，禁止所有人車進入。

河南省氣象局此前預報，8月21日夜間至23日白天，河南省自西向東將有一次區域性強降雨天氣過程，局地累計降水量最高或達400毫米。

▼京廣路隧道上次洪災嚴重積水，導致上百車輛被淹。（圖／CFP）

▲▼中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

為應對本波暴雨，河南省官方向鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作及濟源等7個強降雨地區分別派出防汛工作指導組，指導當地做好搶險救援救災工作，對檢查發現的問題及時向當地反饋，並督促解決。

同時，河南多地已宣布停工停業，鄭州要求所有旅遊景區全部臨時關閉，建築工地停止室外作業，沿街門店停止營業至24日上午8時，部分轄區大型商超閉店停業，各級各類學校、培訓機構，停止一切線下教學、暑期培訓和夏令營等活動。

商丘、新鄉衛輝等地也要求全市企業、學校、景區、工地停業停產，轉移人員和設備。滎陽市暫停所有戶外作業，沿街門店、地下商場等一律停業。

▼鄭州地鐵至今尚未恢復營運。（圖／翻攝澎湃新闻）

▲▼暴雨再襲河南,鄭州，官方嚴陣以待。（圖／翻攝澎湃新闻）

鄭州、新鄉、焦作、衛輝、滎陽等地的公車也都暫停運行，其中滎陽、衛輝、新鄉更要求出租車也停運。

而在上一次洪災中嚴重積水，導致數百部車輛被淹的鄭州京廣路隧道，目前已經雙向封閉，禁止所有人車進入。

另外，鄭州地鐵上一次洪災中發生雨水灌入事故，導致14人死亡、5人受傷，近期又遇上Delta疫情爆發，目前尚未恢復載客。

▼大水灌入車廂的恐怖場景，仍是許多鄭州人的惡夢。（圖／翻攝微博）

▲▼ 河南地鐵。（圖／翻攝自推特）

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