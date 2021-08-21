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彰化高端延2天開打！預約接種集中25到28日　意願登記5萬4228人

▲彰化縣高端疫苗將於25日開打。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣高端疫苗將於25日開打。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高端疫苗終於到了！彰化縣昨日獲配28,441劑，意願登記高端疫苗的有54228人，指揮官陳時中宣布於23日開打，但為了配合民眾預約挑選的時間，將延遲2日，於25日(三)至28日(六)統一施打，衛生局長葉彥伯請預約民眾依預約的時間與地點前往注射。

▲彰化縣高端疫苗將於25日開打。（圖／彰化縣政府提供）

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▲彰化縣高端疫苗將於25日開打。

彰化縣彰化縣長王惠美表示，今天雖然是+0，但防疫仍不能鬆懈，目前累積確診人數271人，近5日核酸檢測陽性率為0.02%，核酸檢測累計陽性率為0.23%，完成篩檢人數已經有11萬6587人，居家隔離人數10人，累計居家隔離人數為3,157人，平均每位確診者的居家隔離人數是12人。

王惠美表示，依8/13預約平台統計，在彰化縣部分單選高端疫苗有9117人；複選疫苗(含高端)有4萬5111人，總共5萬4228人，目前中央簡訊通知2萬9402人，增開通知1萬2545人，截至(20)日上午為止，已有2萬7269人預約。

▲彰化縣高端疫苗將於25日開打。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，高端疫苗預約已截止，中央配發高端疫苗 2萬8841劑，將於下周 8/25 (三) 至 8/28 (六)施打，由於高端疫苗為單劑型的包裝，一人一針，因此不會有殘劑的問題，請預約民眾依預約的時間與地點前往注射，並請先至「彰化縣流行疫情指揮中心下載「高端疫苗接種意願書」，且先填寫後再攜帶前往接種站，於施打前交予醫療院所人員以減少等待時間。

▲彰化縣高端疫苗將於25日開打。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣今天零確診。

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