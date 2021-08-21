小男孩騎3輪腳踏車　載行動不便阿祖「散步」！網狂讚孝行

▲彰化二林鎮一名小男孩載阿祖散步，讓網友的心全暖了。（圖／陳先生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

來自臉書《二林人的大小事》一張「孫子載阿祖」出門逛街照，今天在網路發燒瘋狂被分享點閱，po圖的陳先生說，這是村裡一個小男孩，騎著腳踏車載著行動不便的阿祖出門散步，小小年紀有如此的孝心，令人感動，下次看到他，一定要舉起大姆指，給他一個「讚」。

《ETtoday新聞雲》電訪聯絡到po文者陳先生，他說，小男孩就住在舊社村代安宮附近，現在就讀二林鎮中正國小，雖然隔代教養長大，但他非常的乖巧，經常幫忙阿公、阿嬤做家事，阿祖90多歲行動也不便，更遑論要外出走走散步。

▲二林鎮小男孩載阿祖散步網友的心全暖了。（圖／翻攝自臉書《二林人的大小事》）

小男孩很貼心，也不會四處去遊玩，倒是看他經常在下午過後，頂著大太陽騎著腳踏車，後座就載著阿祖，出現在廟旁附近，現代的小孩如果要他陪老人家散步，恐怕都不肯，更何況是載著行動不便的老阿祖，問他會不會累，他總是笑著說「不會啦」，這一幕看得非常的動容。

網友看到也紛紛轉分享，有鄉民看到他正要過馬路，為他捏了一把冷汗說「要注意交通安全阿」、不過也有網友說「真的是現代少見的孝順孫子」、「值得學習讚揚」，但也希望學校能為他鼓勵嘉勉。

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