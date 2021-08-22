《斯卡羅》「卓杞篤」查馬克辭世　安泰團隊允諾當孩子後盾

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉與來義鄉長莊星星到查馬克．法拉屋樂靈堂致意 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

公視史詩戲劇《斯卡羅》飾演大股頭「卓杞篤」的泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，精湛演出，令大家印象深刻，不幸於19日辭世，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉偕同來義鄉長莊景星前往他的靈堂致意，對於他小孩未來的照顧與支持，安泰團隊與蘇天生文教基金會都會做最好的後盾，陪伴孩子一起成長。

蘇清泉說，查馬克．法拉屋樂生前接受訪問時曾說，「 共榮、共存、分享、分擔、分憂，這樣的一個概念之下，能夠一起為這片土地，做努力的那個卓杞篤，我希望能夠把這樣的精神能夠去傳遞給更多人，更多更多在這片土地上面成長的台灣人、成長的排灣族人、成長的原住民。」，遠見的看法，令人讚佩。

為傳遞原民文化，在泰武國小組成「泰武古謠傳唱」隊，用古謠幫弱勢孩子找到生命價值，一生致力於排灣族文化，讓世界看見屏東的原住民文化，並獲得金曲獎、師鐸獎，被譽為屏東之光。而在戲劇殺青後，發現罹患淋巴癌，歷經一年的抗癌，於19日病世。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉與來義鄉長莊景星前往查馬克．法拉屋樂靈堂前致意，也關心與慰問家屬，查馬克的父親是老師，他的太太也是老師，一家人都在為台灣的教育奉獻，他總共有三位小孩，其中長子樂可艾．法拉屋樂是今年的總統教育獎，他將榮耀獻給父親。

蘇清泉表示，對於查馬克主任的辭世，感到十分不捨及難過，對於小孩子未來的照顧與支持，安泰團隊與蘇天生文教基金會都會做最好的後盾，陪伴孩子一起成長。

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