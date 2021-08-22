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金曲歷年新人得主「哪屆最猛？」　他一看12屆陣容驚呆：神仙打架

▲▼ 第32屆金曲獎，最佳新人獎 ?te壞特 。（圖／記者李毓康攝）

▲第32屆金曲獎，最佳新人獎「?te壞特」 。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

神秘新人歌手「?te壞特」奪下本屆金曲獎最佳新人，領完獎後也在台上帶來表演，空靈的嗓音打動不少觀眾，被讚實力超穩、猶如直接播CD，奪獎實至名歸，就有網友整理出近幾年來，金曲獎新人獎的得主，好奇「最猛的金曲最佳新人是哪一屆？」其中，網友們一面倒喊第12屆，「陣容也太強，諸神之戰」。

原PO在PTT發文，整理出歷年來較經典的金曲最佳新人，共列出6屆，分別是第9屆、12屆、14屆、15屆、20屆、21屆，想知道大家認為哪一屆的最佳新人，是目前得獎者中最厲害，能夠成為金字塔頂端。（藍色粗體字為得獎者）

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第9屆 陶喆、順子、動力火車、陳曉東、山風點伙
第12屆 孫燕姿、周杰倫、戴佩妮、林凡、范瑋琪
第14屆 許慧欣、張智成、阿杜、范逸臣、Lisa
第15屆 林俊傑、阿桑、宋岳庭、吳亦帆、陳嘉唯
第20屆 盧廣仲、梁文音、蕭閎仁、王若琳、蕭敬騰、林宥嘉
第21屆 徐佳瑩、藍又時、謝和弦、杜振熙（蛋堡）、高以愛

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為第12屆的入圍組合超猛。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友直呼「第12屆跟鬼一樣」，「12屆太經典」、「周杰倫跟孫燕姿當時賣超好，還沒頒獎就佔據新聞版面了」、「神仙打架」、「後來周杰倫和孫燕姿都變亞洲天王天后」、「兩個天王天后不用說，戴佩妮後來也是金曲常客」、「整體來看12屆屌打」、「12屆加起來幾個歌王歌后啊，嚇死人」、「周杰倫都拿不到，當然是12屆最頂」、「當年路上滿是燕姿和杰倫的歌」、「根本開外掛」。

也有其他網友認為第20屆也很強，「20屆吧，後來還有持續拿獎」、「第20屆，我歌單中都曾經放入過」、「看過現場當年新人表演超屌」、「每一個現場都有一定水準」、「20屆新人表演超強，印象深刻」、「20屆的實力比較不分軒輊」。還有人提到第22屆得新人獎的韋禮安，「韋禮安擊敗嚴爵那屆」、「韋禮安那屆也有印象」。

▲▼第32屆金曲獎，年度歌曲獎，盧廣仲〈刻在我心底的名字〉。（圖／記者李毓康攝）

▲盧廣仲《刻在我心底的名字》拿下第32屆金曲獎年度歌曲獎。（圖／記者李毓康攝）

其中，20屆新人獎得主盧廣仲，後來闖蕩戲劇圈也有不錯的表現，獲得第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎及新進演員獎，並在2020年時以電影主題曲《刻在我心底的名字》拿下第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲，是臺灣三金（金馬、金曲、金鐘）的得獎者。有網友讚嘆，「盧廣仲，到現在可以開五金行了」、「盧廣仲真的是星途超順」、「盧廣仲真的天生得獎的命」。

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