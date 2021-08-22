不堪女線民騷擾開「訓練用」三聯單騙她　刑警遭記過判刑

▲楊姓員警為安撫張姓線民，竟假意開具報案三聯單給張女，直到張女向警局追問報案進度，才讓整起事件曝光。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

楊姓員警2017年結識一名張姓女子，原將張女作為線民的他，卻發現張女所提供的情資，多無憑據，張女所提供的情資沒破到任何刑案也就罷了，楊員更發現張女精神狀態不佳，迫使其和張女疏離，沒想到被張女發現後，竟開始多次檢舉楊員，還向楊員報案指控前男友涉嫌恐嚇。楊員為安撫張女，假意開具三聯單，意圖證明警局已受理，被張女發現後，依觸犯公務員登載不實罪，判有期徒刑1年2月，緩刑3年，還被懲戒法院記過一次。

判決書指出，楊姓員警2017年與張姓女子結識，並在2018年6月擔任新竹市刑警大隊偵查佐，楊員進一步將張女吸收作為線民，沒想到卻是惡夢的開端。楊員發現，張女所提供的情資，多無憑據還不可靠，其所提供的情資更沒讓楊員破獲任何刑案；2018年11月，楊員發現張女罹患重度憂鬱，需要服用大量藥物，認為張女精神狀態不佳，開始有意與其疏遠，沒想到被張女發現後，盛怒的張女竟開始多次不實指控檢舉楊員，讓楊不堪其擾。

2018年6月，楊員接到一通張女的電話，張女向其表示，她向台中警局報案指控前男友涉嫌恐嚇脅迫她，還涉嫌販毒，但沒被警局受理，要求楊員幫忙。楊員查證後確認楊女確曾前往警局報案，為安撫楊女，竟用「線下訓練版」開具報案三聯單，將假三聯單交付給陳女，試圖了事，未料張女事後拿著三聯單向警局追問報案進度，員警一查發現電腦系統根本沒有任何資料，才讓整起事件曝光。

庭審時，楊員向法官坦承犯行，並向法官求情，自己因一時疏忽導致違法，希望法官輕判；台中地院審理後也認為，楊員犯後態度良好，但其已破壞警察形象及司法文書之公信力，依公務員登載不實文書罪，判其有期徒刑1年2月，緩刑3年，同時必須向公庫支付10萬元；另在懲戒法院部分，楊員則被記過一次。

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