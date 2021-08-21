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赴歐催BNT進度！永齡基金會「郭台銘已盡力了」　明晚回到台灣

▲郭台銘赴捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘21日順利結束了這一次的歐洲行程，預計22日晚間回到台灣並進行隔離。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海永齡基金會與台積電購買BNT疫苗並捐贈政府，鴻海創辦人郭台銘日前親自飛到歐洲了解出貨情形。永齡基金會執行長劉宥彤21日表示，郭台銘這一次的歐洲行程兼顧公私，關於疫苗的相關資訊，都已告知政府單位，「（郭台銘）已經盡力了，謝謝社會大眾給予的支持與鼓勵」。

劉宥彤表示，郭台銘21日順利結束了這一次的歐洲行程，預計22日晚間回到台灣並進行隔離，「此次歐洲之行，見到的朋友們都很溫暖也很幫忙，兼顧公私行程，郭台銘已盡力了，謝謝社會大眾給予的支持與鼓勵」。他也提到，大家相當關心的疫苗採購進展，已經都回報給政府單位，詳細消息均由指揮中心發布。

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我國駐德代表謝志偉今日（21日）也在臉書透露，他收到一名德國某重要部會官員來訊，內容為「親愛的謝教授，剛剛獲得好消息，依約報您知，BioNTech （按：此為德人對BNT的名稱）供貨給台灣的進度，有很正面的發展」。

此外，外傳首批BNT疫苗會在中秋節前到貨，指揮中心指揮官陳時中21日出席記者會時，再次被詢問疫苗採買的進度，他僅回答「一直進行中」，並希望能盡快跟大家報告。

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