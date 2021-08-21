研究：塑膠隔板反增病毒傳播風險　陳時中曝裝設最主要功能

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

指揮中心今（21）日宣布，二級警戒再度延長至9月6日，但同時也增加多項鬆綁措施，除了同住親友可在餐廳免隔板共餐外，也無需梅花座、專人分菜。有美國專家質疑，塑膠隔板反而會阻擋空氣流通，形成病毒氣溶膠高度密集，對此，指揮中心回應了。

指揮官陳時中表示，對於氣溶膠的傳染途性與如何預防通風等，許多專家都有相關見解，但台灣維持用餐須有隔板的措施，主要是針對吃飯容易有飛沫噴濺，以防止飛沫傳染來作為預防目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《紐約時報》19日報導引述美國及英國研究指出，一般直覺總認為塑膠防護隔板可以防止病毒傳播，不過專門研究氣溶膠、空氣流動和環境通風效應的學者認為，在許多情況下這類隔板不僅對防疫沒有幫助，反而還會讓情況變得更糟。

報導中提到，在特定情況下，放置在商店結帳櫃台上的塑膠隔板，可能會改變氣流方向，使潛在病毒接觸到其他員工或是顧客，而且商店或課堂上常見的一排排透明隔板，也或阻礙正常室內通風。

▲國外研究認為，塑膠隔板反而阻擋空氣流通。（示意圖／記者黃士原攝）

研究發現，在正常情況下，無論是商店、教室或辦公室，人們呼出的懸浮微粒會在氣流和通風系統的作用下，大約每15至30分鐘就會被新鮮空氣所替換，但如果在室內大量豎立塑膠隔板，將顯著改變氣流流動、破壞通風效果，並且在某些地方創造出病毒氣溶膠高度密集的「死區」。

維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）土木與環境工程教授、病毒傳播專家馬爾（Linsey Marr）表示，「如果在教室裡有一大堆障礙物，將會干擾房間的正常通風」、「每個人呼出的氣溶膠都被困在隔板內並且越積越多，最終仍會擴散出去。」

約翰霍普金斯大學研究團隊6月份發表一份研究報告顯示，教室內的桌面隔板與新冠病毒感染風險增加有相關性。研究人員在麻州一所學校發現，如果隔板帶有兩側側板，將會影響氣流流動。另外一項在喬治亞州學校進行的研究也發現，與戴口罩和改善通風系統相比，桌面隔板幾乎無法阻止病毒傳播。

英國研究人員則發現，當人們咳嗽時，塑膠隔板確實能產生一定效果，因為強力噴出的飛沫和較大粒子會直接噴射到隔板上，但當人們正常講話時，這些粒子只會懸浮在隔板周圍，雖然隔板另一端的人不會直接接觸到飛沫，但這些微粒仍漂浮在房間內，所有人都有吸入感染的風險。