七夕「6大禁忌」大公開！不宜行房禁穿破衣褲　命理師曝真相　

記者唐詠絮／台中報導

明天就是七夕情人節了，這是一個浪漫溫馨的日子，命理大師楊登嵙教授指出，若沒有情人，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合的對象，但這天也列舉情人6大禁忌，其中最重要的是齋戒日「忌行房」，不能手指月亮，以免招來不良的影響。

▲命理師楊登嵙說七夕禁愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊登嵙指出，七夕是娶妻的忌日，千萬不可結婚，如果七夕這天結婚娶妻，傳說中不出三年，感情就會生變，甚至離異。而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，結婚是不吉利的。另外不穿「破衣、破褲」:七夕這天大家要穿得又帥又美，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕。

楊登嵙指出，七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚。而且以道教來說，七夕這天，是道教五大祭祀日之一，又叫「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

除此之外，楊登嵙強調，但在七夕這天更不能亂指月亮，因為會讓感情生變，在農曆七月時，紅色也帶有血光的意思，因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色，更忌諱到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰，引起身體病痛，甚至導致分手。

►高端疫苗就是下一輪「最快8月開打」醫：別再挑！1000換5000元 高雄加碼變6倍券

►Q彈舒眠枕一顆才200元！飯店等級的舒適度 防瞞、可水洗CP值爆高