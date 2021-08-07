88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要

記者唐詠絮／彰化報導

今天晚上子時就是農曆七月初一，鬼門開，正巧是8月8日父親節，近日傳出有「父親節千萬不要慶祝，也不要買蛋糕喔」，民俗大師廖大乙說，當然可以慶祝啊！另提醒，普度時除了拜好兄弟，也可以祭拜祖先及地基主，但必須遵守的供品香蕉、梨子、李子、芭樂及番茄都不能上桌，半夜出門也些事也有禁忌。

▲明天農曆7月初一巧逢父親節。（圖／記者唐詠絮攝）

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廖大乙說，農曆七月初一，是這些無主祀的好兄弟們，出來塵世間溜達，接受民間普度供養，明天又逢父親節，為人子女當然要遵守孝道，絕對不會因為鬼門開就不可以切蛋糕，或唱生日快樂，這真的有悖倫常道德。

▲民俗大師廖大乙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過還是有一些忌諱，廖大乙說，今年碰到極陰年，疫情、乾旱、雨災和地震不斷發生，尤其農曆7月15日又遇到極陰日，建議民眾從農曆7月初7(七夕)之後到中元普渡之間的這一周尤其要注意，務必將口罩戴好戴滿，遵守防疫規定。

廖大乙說，當然普度時除了拜好兄弟、也可以祭拜祖先及地基主，但必須遵守的供品香蕉、梨子、李子、芭樂及番茄都不能上桌，記得打開一包供品要好兄弟們「聞香」，千萬不能要好兄弟們「保佑」，只能說「有來有分、沒來沒分、互不干擾」。

廖大乙說，建議不要穿黑色服裝，盡量穿亮色、半夜也不要吹口哨，若想到外地旅遊，半夜不要洗衣也不要外出，更也不要到海邊去玩，進民宿時必須先在門前敲3下，就是用敬畏的心去度過農曆7月，一切將可迎刃而解。

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