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社會 社會焦點 保障人權

狂刷BUG盜領「泰達、乙太幣」撈2500萬　工作室一夥認罪獲交保

▲▼盜領泰達幣案集團成員賴俊宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲由蔡男創立的虛擬幣工作室一夥，藉偶然發現的BUG盜領虛擬幣，檢方26日依詐欺、洗錢等罪起訴。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

男子蔡宗霖成立虛擬貨幣投資工作室，旗下一名陳姓員工偶然發現，在同個帳戶「確認、取消」後，可得到額外虛擬幣的BUG，一夥人藉此反覆操作，不法獲取30萬顆泰達幣及217顆乙太幣，市值約2500萬元，檢方依詐欺、洗錢等罪起訴9人，北院裁定蔡宗霖30萬元交保、另4名在押共犯各以數萬元交保，其中1名陳姓共犯無保飭回，6人皆限制住居。

泰達幣(USDT)因與美金兌換1:1，穩定度極高，在虛擬貨幣市場有很高的投資族群，而乙太幣(ETH)近年在市場流動率高，每顆一度漲破4000美元，現在還有2000多美元，被認為可能取代比特幣(BTC)成為最熱門的虛擬貨幣。

檢調查出，蔡宗霖自行開設虛擬貨幣交易工作室，工作室員工陳俊宇、李思慧夫妻在2020年11月間，透過幣託公司(BITOPRO)的交易平台，要把投資的泰達幣轉成新台幣匯到實體銀行時，不小心用2個手機先後按下「確認」、「取消」，結果發現，實體銀行有入帳，而虛擬帳戶內的金額沒有減少。

陳俊宏和李思慧意外賺到70多萬元後，沒有把溢領金額歸還幣託公司，反而告訴老闆蔡宗霖，蔡也依樣畫葫蘆，測試發現，不只是兌換新台幣，連虛擬貨幣之間的轉帳作業，也有同樣的bug。

蔡宗霖等人就在2020年11月11日晚上會合，聯手使用多支手機，短時間內密集重複操作泰達幣交易，撈到近30萬顆泰達幣，達到單日交易上限後，用相同手法操作賺到217顆乙太幣後，為免東窗事發，還約好遭查獲時的說詞，並分配兌現後的分贓方式、丟棄用來犯罪的手機，但因幣託公司發現特定帳戶交易異常而提告。

幾名成員大都認罪，發現BUG的陳俊宇交代了整個討論的過程，提到如何取得人頭帳戶、手機門號，並以分期付款方式控制共犯，防止有人洩漏風聲遭逮，北院遠距訊問後，裁定6人交保、或無保飭回限制住居，並不得與相關共犯接觸討論案情。

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