投資泰達幣一年半都沒賺錢！5煞爆打老闆　設局反誆騙回600萬

記者邱中岳／台北報導

北市1名股東不滿與其他股東拿出6百萬投資虛擬貨幣，但因對方帳目不清又藉口拖延，1年多以來根本就沒有獲利，竟在1日將人約出談判，趁機毆打對方，並誆騙對方友人說要投資，最後該名友人也被騙走20萬美金的虛擬貨幣以及25萬現金。

警方調查，39歲的吳姓男子有架設投資平台背景，找來39歲的鄭姓男子與朱姓男子投資，2人籌集了6百萬元投資，但是吳姓男子卻常常帳目不清，藉口推託等理由，投資1年半左右，卻都沒有半點獲利，2人隨即約吳姓男子出面要求退款。

▲北市2名股東花6百萬投資虛擬貨幣，但1年半都沒獲利，竟痛毆對方誆騙對方朋友投資匯款。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方在1日約在南港路2段談判，鄭姓男子找來29歲江姓男子等4人助陣，一見到吳姓男子就直接持棍棒攻擊，造成吳姓男子身上多處擦挫傷以及瘀青，最後鄭姓男子還搶走吳姓男子手機，打給吳男的邱姓女友人。

鄭姓男子等人告知邱姓女友人，誆稱要投資吳姓男子的泰達幣虛擬網站，結果邱女不疑有他匯款了價值20萬美金的泰達幣，以及25萬台幣，直到最後才發現原來被鄭姓男子等人設局，隨即透過吳姓男子的手機定位找到南港路2段的位置。

最後邱女帶著吳姓男子前往醫院救治，並且同步報警處理，警方在7日逮捕鄭嫌等5名涉案人等，並查扣鎮暴槍以及棍棒，訊後依照妨害自由、傷害以及恐嚇等罪嫌依法送辦，另邱女遭騙投資，也一併提出詐欺告訴。

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