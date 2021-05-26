因為偶然一夜致富　9神偷鑽「泰達幣」平台漏洞撈2500萬

▲泰達幣盜領集團賴俊宏等9人遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

虛擬貨幣投資者蔡宗霖等人在2020年底，因為友人一個操作時，偶然在不同手機，對同一個帳戶按下「確認」、「取消」，意外發現虛擬貨幣交易平台「幣託」的程式有bug，造成溢領情形，隨即密集反覆鑽系統漏洞，前後撈近30萬顆泰達幣以及217顆乙太幣，市值約2500萬元，台北地檢署26日依使用電腦詐欺、洗錢等罪起訴蔡等9人。

泰達幣(USDT)因與美金兌換1:1，穩定度極高，在虛擬貨幣市場有很高的投資族群，而乙太幣(ETH)近年在市場流動率高，每顆一度漲破4000美元，現在還有2000多美元，被認為可能取代比特幣(BTC)成為最熱門的虛擬貨幣。

檢調查出，蔡宗霖自行開設虛擬貨幣交易工作室，工作室員工陳俊宏、李思慧夫妻在2020年11月間，透過幣託公司(BITOPRO)的交易平台，要把投資的泰達幣轉成新台幣匯到實體銀行時，不小心用2個手機先後按下「確認」、「取消」，結果發現，實體銀行有入帳，而虛擬帳戶內的金額沒有減少。

▲檢調查扣疑似贓款購買的賓士休旅車。（圖／調查局提供）



陳俊宏和李思慧意外賺到70多萬元後，沒有把溢領金額歸還幣託公司，反而告訴老闆蔡宗霖，蔡也依樣畫葫蘆，測試發現，不只是兌換新台幣，連虛擬貨幣之間的轉帳作業，也有同樣的bug。

蔡宗霖等人就在2020年11月11日晚上會合，聯手使用多支手機，短時間內密集重複操作泰達幣交易，撈到近30萬顆泰達幣，達到單日交易上限後，用相同手法操作賺到217顆乙太幣後，為免東窗事發，還約好遭查獲時的說詞，並分配兌現後的分贓方式、丟棄用來犯罪的手機，但因幣託公司發現特定帳戶交易異常而提告。

檢察官洪敏超指揮調查局資安工作站偵辦5個月，查扣到陳俊宇疑似用犯罪所得買來的賓士休旅車，以及相關現金，認為他和蔡宗霖等9名男女分別涉嫌以不正使用電腦詐欺取財、洗錢等多項罪名，不法所得超過新台幣2500萬元，依法提起公訴。

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