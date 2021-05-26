　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

因為偶然一夜致富　9神偷鑽「泰達幣」平台漏洞撈2500萬

▲▼盜領泰達幣案集團成員賴俊宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰達幣盜領集團賴俊宏等9人遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

虛擬貨幣投資者蔡宗霖等人在2020年底，因為友人一個操作時，偶然在不同手機，對同一個帳戶按下「確認」、「取消」，意外發現虛擬貨幣交易平台「幣託」的程式有bug，造成溢領情形，隨即密集反覆鑽系統漏洞，前後撈近30萬顆泰達幣以及217顆乙太幣，市值約2500萬元，台北地檢署26日依使用電腦詐欺、洗錢等罪起訴蔡等9人。

泰達幣(USDT)因與美金兌換1:1，穩定度極高，在虛擬貨幣市場有很高的投資族群，而乙太幣(ETH)近年在市場流動率高，每顆一度漲破4000美元，現在還有2000多美元，被認為可能取代比特幣(BTC)成為最熱門的虛擬貨幣。

檢調查出，蔡宗霖自行開設虛擬貨幣交易工作室，工作室員工陳俊宏、李思慧夫妻在2020年11月間，透過幣託公司(BITOPRO)的交易平台，要把投資的泰達幣轉成新台幣匯到實體銀行時，不小心用2個手機先後按下「確認」、「取消」，結果發現，實體銀行有入帳，而虛擬帳戶內的金額沒有減少。

▲▼檢調偵辦詐領泰達幣(USDT)千萬元，查扣主嫌陳俊宇的賓士休旅車。（圖／調查局提供）

▲檢調查扣疑似贓款購買的賓士休旅車。（圖／調查局提供）

陳俊宏和李思慧意外賺到70多萬元後，沒有把溢領金額歸還幣託公司，反而告訴老闆蔡宗霖，蔡也依樣畫葫蘆，測試發現，不只是兌換新台幣，連虛擬貨幣之間的轉帳作業，也有同樣的bug。

蔡宗霖等人就在2020年11月11日晚上會合，聯手使用多支手機，短時間內密集重複操作泰達幣交易，撈到近30萬顆泰達幣，達到單日交易上限後，用相同手法操作賺到217顆乙太幣後，為免東窗事發，還約好遭查獲時的說詞，並分配兌現後的分贓方式、丟棄用來犯罪的手機，但因幣託公司發現特定帳戶交易異常而提告。

檢察官洪敏超指揮調查局資安工作站偵辦5個月，查扣到陳俊宇疑似用犯罪所得買來的賓士休旅車，以及相關現金，認為他和蔡宗霖等9名男女分別涉嫌以不正使用電腦詐欺取財、洗錢等多項罪名，不法所得超過新台幣2500萬元，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
累計+633確診　一張圖看台灣最新狀況！外島也淪陷
台積電最大工程包商　中鼎集團「7員工確診」
「外出沒戴口罩」直接罰　陳時中：只有2類人例外
今331例校正回歸「5／19破500例」　各縣市分佈曝光
陳時中宣布「防疫強化5大措施」！禁婚宴、公祭　餐飲禁內用
快訊／今增11死亡創單日新高！　半個月來已34死
快訊／離島也破功！連江縣出現1本土確診
三級警戒「防疫強化」！陳時中：不戴口罩「不勸導」直接罰
快訊／增302例本土「各縣市分佈曝光」　新北152例最多
快訊／增11死！今633確診「302例本土＋331例校正回歸
LIVE／全台疫苗荒！　陳時中最新說明
LINE瘋傳「輝瑞疫苗團」！爽玩美西「21天行程」　網揭殘酷
北市第一間！這學校取消期末考　成績計算方式曝
疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／刑事局1確診3篩陽　違法拒給接觸確診者防疫假「只能特休」

「怕見不到家人」快篩陽性隔離者入住檢疫所逃跑　警攔下開罰

確診者趴趴走害人染疫亡　恐構成殺人罪...律師提1關鍵

整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

因為偶然一夜致富　9神偷鑽「泰達幣」平台漏洞撈2500萬

草屯養生館偷營業　男客瞎扯「來修冷氣」叫不出業者名慘了

快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」　全所同仁自主健康管理

桃園酒吧偷營業　12男女群聚辯「來開會」1人見警躲桌下

新北刑大「4人快篩2確診」+樹林警快篩陽性　基層：警界將淪陷

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

獨／刑事局1確診3篩陽　違法拒給接觸確診者防疫假「只能特休」

「怕見不到家人」快篩陽性隔離者入住檢疫所逃跑　警攔下開罰

確診者趴趴走害人染疫亡　恐構成殺人罪...律師提1關鍵

整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

因為偶然一夜致富　9神偷鑽「泰達幣」平台漏洞撈2500萬

草屯養生館偷營業　男客瞎扯「來修冷氣」叫不出業者名慘了

快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」　全所同仁自主健康管理

桃園酒吧偷營業　12男女群聚辯「來開會」1人見警躲桌下

新北刑大「4人快篩2確診」+樹林警快篩陽性　基層：警界將淪陷

揪感心！磊山保經包下北市酒店50間房「6／30前醫護人員免費住」

再談為警哽咽！陳時中批：不戴口罩被抓還要「罵罵號」

蘋果新款Mac mini傳搭載M1X晶片！　擬推出繽紛「撞色」款

3級警戒延長停課沒停班！陳時中曝2考量：經濟若無法維持恐造成傷害

疫情爆發馬上搬出大樓！他躲回家裡「透天」隔絕外界：最後的堡壘

閨蜜趴驚見「長髮詭影」躲背後　 看合照嚇壞！屋主認了：是凶宅

疫情重創經濟》單厚之／時中的哽咽　弱勢的眼淚

遭疑台疫情升溫就返美！莫彩曦「亮機票明細」澄清　阿滴也出面

「北患南送」中榮急調97張專責隔離病床　陳時中：醫療能同島一命

無罩直接罰了！陳時中曝「2種人例外」：可空曠地吃飯

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

即／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

就在朋友面前…三峽男「舉槍自戕」命危急救中

刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後快篩卻是陽性

即／中正一分局派出所警員「快篩陽性」

內衣小模遭爆「樓鳳人與人連結」　新北疫情熱區偷營業

站崗快篩站汗濕身　警：都是折磨

訊／新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

北市5應召妹主打「全素人」　爆乳接客價碼曝

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

萬華茶室女南投陪侍　法務部要嚴辦

疫情打亂販毒供應鏈　大麻王自創產銷一條龍竄起

台中大樓工地大火　整層全陷火海

新竹男瞞極毒之旅重罰30萬　遠征彰化秀妃「外帶」

快訊／文山一分局又一警官染疫

更多熱門

相關新聞

虛擬貨幣投資新制7月上路　沒「實名制」最重罰千萬！　

虛擬貨幣投資新制7月上路　沒「實名制」最重罰千萬！　

台灣洗錢防制法正式將虛擬通貨平台以及交易業務事業納入洗錢防制管轄範疇，未來投資虛擬貨幣須採「實名制」，金管會今（25）日表示，新法7月1日實施，做不到的話，最重罰1,000萬。

高雄爸狠砸210萬幫兒「買官」　友人唬爛啦

高雄爸狠砸210萬幫兒「買官」　友人唬爛啦

虛擬貨幣狂崩！鄉民見「炒幣仔哀號」爽翻

虛擬貨幣狂崩！鄉民見「炒幣仔哀號」爽翻

女導遊沒團可接...當人頭帳戶挨告！

女導遊沒團可接...當人頭帳戶挨告！

加密貨幣集體大跳水

加密貨幣集體大跳水

關鍵字：

泰達幣交易平台虛擬貨幣帳號登入漏洞妨害電腦使用詐欺洗錢幣託公司乙太幣

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

即／美國疫苗何時來台？　AIT回應了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面