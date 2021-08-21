平子雄一首爾個展現場直擊　以世界最深點「馬里亞納海溝」為靈感

▲平子雄一首爾個展「Mount Mariana」現場。（圖／Gallery Baton）

平子雄一個展 「Mount Mariana」，上週五（8月13日）在位於韓國首爾的Gallery Baton 開幕，展出藝術家最新創作的15件作品，包括10幅布面繪畫，4件雕塑原作，以及1件浮雕裝置作品。本次是 平子雄一個展 首次在韓國舉辦，也是藝術家今年繼東京、上海之後的第三場個展。

平子雄一：馬里亞納山脈

Yuichi Hirako：Mount Mariana

展覽日期：2021年8月13日 – 9月16日

展覽地址：116, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, 韓國首爾

開放時間：周二至周六 10:00 – 18:00

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本次展覽的名稱「Mount Mariana – 馬里亞納山脈」是藝術家虛構出的一個地點，他以世界最深點“馬里亞納海溝”為靈感創造出這個不存在的地方。他作品中的“樹人”（Tree Man）就生活在這樣一個猶如亞特蘭蒂斯傳說般的，各種生物和平共存的未知森林中，這樣的設定也作為關鍵情節貫穿平子雄一的所有作品。

圖文來源：Gallery Baton

（完整文章請看城市美學新態度）

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