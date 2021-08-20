她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網狂指4大真相驚呆：搞錯很多年

▲帝王蟹不是螃蟹喔。（示意圖／頂鮮台南擔仔麵提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在網上看到機智問答題，震驚得知帝王蟹並非螃蟹的一種，忍不住直呼「錯愕程度大概跟鳳梨酥的餡不是鳳梨差不多！」話題掀起熱議，不少網友也整理出幾項令人意外的事實，笑喊「真的搞錯很多年耶，沒細查還真不知道。」

女網友昨在Dcard發文提到，在滑限時動態時，看到了4個選項的問答題，原本還吐槽太簡單，結果看到答案瞬間嚇到，「帝王蟹竟然不是螃蟹的一種！以為是在鬧，結果去查維基百科還真的......。」

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據了解，帝王蟹、鱈場蟹等屬於石蟹科，雖然名字有「蟹」字，但並非螃蟹類或者蝦類，而是和寄居蟹一樣的分類，一般相信帝王蟹是源自像寄居蟹的祖先，故成年的帝王蟹並不對稱。

▲不過現在很多鳳梨酥，內陷真的是土鳳梨。（圖／取自微熱山丘SunnyHills粉絲專頁）

對此，不少網友紛紛回應，「什麼！？原來鳳梨酥不是鳳梨」、「真的震驚了，原來...帝王蟹不是蟹」、「就跟錢包裡沒有錢是一樣的」、「太陽餅的餡，不是太陽」、「我以為帝王蟹跟鳳梨酥是常識」。

另外，也有人整理出一些令人驚呆的真相，包括「較古早的鳳梨酥內餡，其實不是鳳梨，而是冬瓜醬」、「帝王蟹不是蟹」、「羊是牛科」、「西瓜是蔬菜」等，還有網友忍不住補充道，「兔子不是囓齒類，我養兔子後才發現一堆人以為兔子是囓齒類，虎鯨是海豚科，老虎獅子是豹屬。」