快訊／彰化20多歲女移工「換雇主採檢確診」！感染源不明足跡曝

▲彰化縣20日新增一例個案，縣長王惠美召開記者會。（圖／翻攝王惠美臉書）

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

國內今（20日）新增6例本土個案，其中彰化縣新增1例，連續14天「加零」止步。稍早彰化縣府召開防疫記者會，今日個案是一名越南籍移工，轉換雇主時採檢確診，感染源待查。

衛生局長葉彥伯說明，這名越南籍移工是一名20多歲女性，8/19轉換公司採檢確診，Ct值34.53，匡列89人採檢，居家隔離7人，持續疫調匡列中；回顧個案過往背景，個案2018年入境，2021年4月15日之前都在台中工作，爾後跟6名越南籍親友一起到彰化居住，期間有兼職，直到8/19才找到固定工作，轉換仲介公司採檢確診。

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▲▼彰化縣新增一例個案。（圖／縣府提供）

葉彥伯進一步說明，個案5、6月曾到萬華、板橋，初步了解有一個越南籍移工社交圈，現認為有3個可能接觸染疫的來源：一是兼職工作職場，二是北部社交圈，三是同住者，可能要進行血清抗體檢測，才能確定感染源。



此外，縣府公布個案足跡，其中包括8/8 10:40-10:50、16:10-16:20以及8/12 22:10-22:20、8/15 22:40-22:50去過7-11超商新香珍門市；8/12 21:20-21:55去過全聯秀水彰水店、8/15 19:16-19:40去過動力主義彰化店、8/18 11:55-12:05去過全家便利商店福興番花店。

▼彰化個案足跡。（圖／縣府提供）