　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園被爆超收！學童藏工地民宅1個月　午覺睡到滿頭汗

▲▼太平某幼兒園疑超收竟私藏民宅，幼童躲1個月午覺睡到滿頭汗。（圖／翻攝靠北幼稚園）

▲▼太平某幼兒園疑超收竟私藏民宅，幼童躲1個月午覺睡到滿頭汗。（圖／翻攝靠北幼稚園）

記者鄧木卿／台中報導

太平區某家私人幼兒園被民眾在「靠北幼稚園」爆料，幼幼班超收的學生被安置到還在施工的民宅，以躲避查察，幼童在沒有空調的空屋睡午覺睡到滿頭大汗，而且要躲上1個月以上，台中市教育局表示，已派員前往稽查，若查獲有超收幼生情事，將依法處負責人6000元以上、3萬元以下罰鍰，若複查未依規改善將加重處分。

▲▼太平某幼兒園疑超收竟私藏民宅，幼童躲1個月午覺睡到滿頭汗。（圖／翻攝靠北幼稚園）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有民眾在「靠北幼稚園」爆料指出，她原本早已耳聞這家幼兒園的很多負評，不料果真如此，聽一名離職老師說，這家幼兒園會把超收的幼幼班小孩，帶到私人民宅藏起來，躲避檢查，而那環境還在裝潢，不時有工人進出，孩子們在一樓，工人在二樓敲敲打打，一樓沒冷氣，只有兩台小電扇，小孩子常睡到滿頭汗，家長一大早送小孩去幼兒園後，就被載來這裡，下午睡醒後，再趕快送回幼兒園讓家長接。

▲▼太平某幼兒園疑超收竟私藏民宅，幼童躲1個月午覺睡到滿頭汗。（圖／翻攝靠北幼稚園）

此外，幼童被私藏的空屋，並未立案，也沒消防安檢，老師說要在這種地方躲上將近一個月，有時還會小孩帶到另一家幼兒園躲避抽查，民眾呼籲爸爸媽媽們，多打聽慎選幼兒園了。

▲▼太平某幼兒園疑超收竟私藏民宅，幼童躲1個月午覺睡到滿頭汗。（圖／翻攝靠北幼稚園）

教育局表示，該園核准招收2至3歲幼生32名，3歲以上至國民小學前幼生195名，合計227名，教育局已派員前往稽查，若查獲有超收幼生情事，將依「幼兒教育及照顧法」規定處負責人6000元以上、3萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若複查未依規改善將加重處分。

另對於幼兒園疑似將幼生載至私人民宅收托，教育局指出，幼兒園須依照「幼兒教育及照顧法」提供教保服務，若於教保服務期間擅自將幼生帶離非立案核准提供教保服務的場所，未確保幼兒在園期間安全並實施保護措施，已違反幼兒教育及照顧法。

對此，教育局將要求園方限期改善，屆期仍未改善者，可處負責人3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，並得按次處罰；若查獲屬常態性於未立案場地收托，將依幼照法第45條規定，處負責人6萬元罰鍰並依法公布場所地址及負責人姓名。

►浪凡香水1079元！「光韻」日雜票選冠軍、韓國賣翻　「卡布里風情」好夏天

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳
韓射箭大叔自拍原因曝光　台灣選手「一句話」讓他超感動
預約高端總計59.9萬人！　20～35歲18萬人
快訊／她預約莫德納「被誤打成AZ」！　衛生局回應了
集中檢疫所爆「親友送毒」！　已查獲2-3例
12例境外全染Delta！　有3人突破性感染
快訊／增6例本土　分布3縣市
快訊／今日新增6本土！　另增1死
LIVE／高端今預約截止　陳時中最新說明
53歲伊能靜關濾鏡「真面目」長怎樣？　網一看全跪：秦昊熬成爹
貓纜15年首換纜　「一周停業2天」到9/12
快訊／高雄男爬柴山失蹤5天　遺體找到了
義大利驚見「萬人淫亂趴」　嗑藥、性侵還溺死人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增3例境外移入「2人打過1劑AZ」　20多歲男無症狀確診

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

蘇偉碩發起撤銷高端EUA公投！陳時中嘆：多做點有助疫情控制的事

他爆郵局「最速件」逼員工打高端　陳時中反問：事實有嗎？

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

幼兒園被爆超收！學童藏工地民宅1個月　午覺睡到滿頭汗

立委爆1922疫苗預約恐「個資外洩」！陳時中：若有不當使用可提告

假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳

鬆綁雙北長照機構探視？　陳時中鬆口「可以期待」

快訊／預約高端結果出爐！總計59.9萬人完成「20～35歲18萬人」

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

增3例境外移入「2人打過1劑AZ」　20多歲男無症狀確診

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

蘇偉碩發起撤銷高端EUA公投！陳時中嘆：多做點有助疫情控制的事

他爆郵局「最速件」逼員工打高端　陳時中反問：事實有嗎？

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

幼兒園被爆超收！學童藏工地民宅1個月　午覺睡到滿頭汗

立委爆1922疫苗預約恐「個資外洩」！陳時中：若有不當使用可提告

假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳

鬆綁雙北長照機構探視？　陳時中鬆口「可以期待」

快訊／預約高端結果出爐！總計59.9萬人完成「20～35歲18萬人」

增3例境外移入「2人打過1劑AZ」　20多歲男無症狀確診

OL租房驚現「前租客私密用品」：太噁心了！氣炸要求退租

台中鐵路高架打通任督二脈　南區房價每坪年漲4萬

Delta強襲大洋洲！雪梨「封城戰」加長至9月底　紐西蘭全國再封4天

5科大男生校內停車場鬥毆爆血　球棒VS.肉拳下場曝

看家一整天！「貓偶工讀生」躺床抬腿等下班　千人笑：背後有拉鍊

挨罰2300萬　富邦金：會高標準自我要求！

Gogoro「前首席馬達大師」起訴了　涉竊機密技術賣給越南企業

13F持倉報告出爐！知名投資機構都愛這些創新科技股

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

「戰艦級美胸」被疑是整的！　 童顏偶像曬「X光片鐵證」強調純天然

生活熱門新聞

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

里長號召546人集資43萬　尬威力彩中10.6萬

她晚上才吹冷氣「電費35000」　網路柯南揪出吃電怪獸

里長號召拚威力彩　2天集資43萬

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

南鐵拆遷「最後一戶」今晨強拆　300警凌晨包圍黃家

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

強拆南鐵「最後一戶」！政大教授：譴責民進黨

更多熱門

相關新聞

即／台中太平1男受困離岸10米沙洲　警消緊急搶救

即／台中太平1男受困離岸10米沙洲　警消緊急搶救

台中太平區太堤西路鐵馬吊橋下方19日下午4時許，傳出有一名男性受困在沙洲上。據了解，該名男性目前站在距離岸邊約10公尺之沙洲上，警消獲報後也緊急派遣太平、車籠埔分隊，出動消防車4輛、救護車1輛、橡皮艇2艘與11名人員前往救援，目前該處尚為安全，警消正設法接近搶救中。

台電孕婦未滿5歲孩確診「幼兒園全校停課3天」　師生24人匡列居隔

台電孕婦未滿5歲孩確診「幼兒園全校停課3天」　師生24人匡列居隔

即／亂刀砍殺自助餐老闆　躲竹子坑山區找到了

即／亂刀砍殺自助餐老闆　躲竹子坑山區找到了

即／幼兒園1歲男童午睡不醒　無生命跡象送醫搶救

即／幼兒園1歲男童午睡不醒　無生命跡象送醫搶救

9／1開學「10大防疫指引」一次看懂

9／1開學「10大防疫指引」一次看懂

關鍵字：

尤麗卡超收幼生幼兒園太平

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

謝忻威力彩砸2600元…曝下注秘訣　真的中獎了！

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面