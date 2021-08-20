幼兒園被爆超收！學童藏工地民宅1個月　午覺睡到滿頭汗

▲▼太平某幼兒園疑超收竟私藏民宅，幼童躲1個月午覺睡到滿頭汗。（圖／翻攝靠北幼稚園）

記者鄧木卿／台中報導

太平區某家私人幼兒園被民眾在「靠北幼稚園」爆料，幼幼班超收的學生被安置到還在施工的民宅，以躲避查察，幼童在沒有空調的空屋睡午覺睡到滿頭大汗，而且要躲上1個月以上，台中市教育局表示，已派員前往稽查，若查獲有超收幼生情事，將依法處負責人6000元以上、3萬元以下罰鍰，若複查未依規改善將加重處分。

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有民眾在「靠北幼稚園」爆料指出，她原本早已耳聞這家幼兒園的很多負評，不料果真如此，聽一名離職老師說，這家幼兒園會把超收的幼幼班小孩，帶到私人民宅藏起來，躲避檢查，而那環境還在裝潢，不時有工人進出，孩子們在一樓，工人在二樓敲敲打打，一樓沒冷氣，只有兩台小電扇，小孩子常睡到滿頭汗，家長一大早送小孩去幼兒園後，就被載來這裡，下午睡醒後，再趕快送回幼兒園讓家長接。

此外，幼童被私藏的空屋，並未立案，也沒消防安檢，老師說要在這種地方躲上將近一個月，有時還會小孩帶到另一家幼兒園躲避抽查，民眾呼籲爸爸媽媽們，多打聽慎選幼兒園了。

教育局表示，該園核准招收2至3歲幼生32名，3歲以上至國民小學前幼生195名，合計227名，教育局已派員前往稽查，若查獲有超收幼生情事，將依「幼兒教育及照顧法」規定處負責人6000元以上、3萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若複查未依規改善將加重處分。

另對於幼兒園疑似將幼生載至私人民宅收托，教育局指出，幼兒園須依照「幼兒教育及照顧法」提供教保服務，若於教保服務期間擅自將幼生帶離非立案核准提供教保服務的場所，未確保幼兒在園期間安全並實施保護措施，已違反幼兒教育及照顧法。

對此，教育局將要求園方限期改善，屆期仍未改善者，可處負責人3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，並得按次處罰；若查獲屬常態性於未立案場地收托，將依幼照法第45條規定，處負責人6萬元罰鍰並依法公布場所地址及負責人姓名。

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