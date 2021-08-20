打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打成AZ

▲有網友爆料，莫德納打完卻被告知打錯疫苗。（示意圖非當事人／記者呂佳賢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情逐漸趨緩，不過疫苗仍舊短缺，指揮中心表示目前疫苗庫存劑量AZ仍有25萬劑、莫德納則是有17萬劑。不過，就有一名網友表示，帶母親到台中某衛生所打疫苗，施打前被3次告知是打莫德納，結果接種完才發現被打了AZ；消息曝光後，許多網友紛紛看傻直呼「這太扯了！可以去檢舉了」。

有一名網友在網路論壇PO文表示，帶母親去台中某衛生所施打疫苗，前一天媽媽說告知接種的是莫德納，到了衛生所後，人員也告知今天施打的是莫德納，施打前護理人員也特別再告知一次。

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原PO表示，施打後，媽媽就到休息區準備休息，結果坐了三分鐘後，護理人員急忙告知母親及另外兩位伯伯說他們剛剛拿錯疫苗，全都被施打成AZ疫苗，「我媽當場覺得很傻眼，不是因為非莫德納不打，是覺得這樣的疏失真的蠻誇張的，準備疫苗的人和施打的護理人員居然都沒有發現拿錯疫苗嗎？」

▲莫德納（上）及AZ（下）疫苗空瓶及盒裝。（示意圖／記者呂佳賢攝）

原PO說，護理人員解釋該批AZ原本是要退回給中央的，因為跟莫德納的瓶子長太像才拿錯，「所以專業是認瓶子而不是以文字來確認的嗎？這是攸關人命的事耶，今天只是疫苗打錯，如果是其他治療上出錯，是不是有可能造成更嚴重的結果？」

原PO文末強調，「我們都很體諒護理人員的辛苦，打了AZ其實也沒關係，但真的覺得這樣的疏失很不應該，如果醫護人員都這麼大意，是不是有一天可能會造成更嚴重的遺憾發生。」

消息曝光後，立刻引起許多網友看傻直呼，「真的蠻誇張的，如果剛好是醫生評估不能打AZ的就大條了」、「這真的不能開玩笑，而且還是需要評估很久的決定」、「這太扯了！可以去檢舉了吧」、「如果發生在不能打AZ的人身上，真的不行」、「好恐怖，這怎麼能搞錯」，也有網友提醒「話說我打2劑莫德納時，護理人員都主動拿瓶子給我確認過後才打，建議打之前也可以主動要求確認。」

▼有網友爆料，莫德納打完卻被告知打錯疫苗。（圖／翻攝DCARD）